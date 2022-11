Il bizzarro zoo ellenico di Valentina Nappi

Francesco Fredella 02 novembre 2022 a

Ogni bambino ha uno o più sogni da realizzare una volta adulto, ma non tutti sono possibili, non tutti hanno i mezzi per realizzarli e non tutti restano fedeli a se stessi. Non è però questo il caso di Valentina Nappi che in tenera età sognava di poter riempire la sua casa con cagnolini di ogni razza e in buona parte ci è riuscita. Valentina adotta Prometeo, un coniglio che fa la felicità della sua padrona e che da qui in avanti la porta a presentare ogni nuovo amico sul suo canale Tik Tok. La passione per gli animali si estende ancora fino ad arrivare ai rettili, infatti ora conta ben 5 serpenti e un camaleonte di nome Eraclito. Alla collezione non mancano nemmeno gli insetti, Valentina possiede anche 5 tarantole.

Durante il periodo complicato e per molti emotivamente provante del covid, qualcuno abbandona davanti alla porta della sua abitazione una cagnolina. Valentina non ci pensa due volte e decide di adottare la cagnolina che in seguito chiamerà Atena. Forse un segno del destino, probabilmente una casualità, ma non ha molta importanza, Valentina capisce che non ha abbandonato il suo sogno e la sua casa ha ancora tanto spazio libero per altri animali. Avrete certamente notato i nomi inusuali degli animali di Valentina, infatti ognuno dei suoi amici prende il nome da divinità o da personaggi di spicco dell’antica Grecia. Rivelando la cultura e la passione per l’arte e la storia antica di Valentina che non a caso ha studiato in gioventù al liceo artistico per poi specializzarsi in Design all’università. Forse il sogno di avere una casa piena di cani non si è proprio realizzato come nei piani iniziali, ma sicuramente ha preso forma ed è diventato reale, fatto che rende Valentina orgogliosa e soddisfatta.

La sua collezione di animali è già molto grande e variegata ma dubitiamo che sia finita qui. Se siete curiosi e volete vederne altri potete seguire Valentina su Tik Tok sul suo canale dove sarà felice di presentarveli e svelarvi qualche curiosità che sicuramente non conoscete!