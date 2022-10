Totti e Ilary, faida senza fine: il Capitato si porta via anche le scarpe griffate della showgirl

Centinaia di paia costosissime sparite dall'armadio di Blasi. E per lei diventa un problema anche lavorare

Non solo le borse, ma anche le scarpe griffate. Non c'è pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riporta "Il Messaggero", infatti, l'ex capitato giallorosso avrebbe sottratto alla showgirl anche un centinaio di calzature lasciando letteralmente scalza la moglie.

"Stiamo parlando - si legge nell'articolo - di un centinaio di paia, tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, nonché le sue preziose sneaker a marchio Gucci. Un vero e proprio tesoro, se si considera che un paio di queste calzature può costare anche quattromila euro. Ilary è rimasta senza fiato quando ha visto gli scaffali vuoti".

Totti avrebbe compiuto questo gesto per vendicarsi della sottrazione dei suoi rolex. Per ottenere la restituzione del maltolto Ilary Blasi ha presentato al Tribunale civile di Roma domanda di «reintegrazione e di manutenzione nel possesso» di tutto quello che è sparito dal suo guardaroba.

Intanto il clima tra i due resta pessimo. Nonostante vivano ancora sotto lo stesso tetto - anche se a grande distanza, vista l'immensità della residenza all'Eur - i due comunicherebbero solo via WhatsApp e solo per organizzarsi nella gestione dei figli (chi li accompagna a scuola o a fare sport, chi li va a prendere). Il Pupone, nel frattempo, sarebbe in procinto di trasferirsi a Roma Nord per stare più vicino alla nuova compagna, Noemi Bocchi.