L'anno nero delle coppie: è addio anche tra i "Totti e Ilary d'America"

Il 2022 si conferma un anno nero per le coppie. L'ultima rottura celebre arriva dagli Usa. Tom Brady e Gisele Bundchen potrebbero essere ad un passo dal divorzio. Secondo quanto scrive il NyPost, il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers e la top model brasiliana si sarebbero rivolti agli avvocati.

C'è in ballo un patrimonio da milioni di dollari oltre che la custodia dei figli. La coppia è sposata da 13 anni ma da circa due mesi vive in case separate. Secondo indiscrezioni, alla base della rottura ci sarebbe la decisione di Brady di non ritirarsi dal football. Brady e Bundchen, che in quanto a celebrità potrebbero essere definiti i "Totti e Ilary d'America", hanno due figli Benjamin, 12 anni e Vivian, 9. Il più forte quarter back di tutti i tempi ha anche un altro figlio Jack, 15 anni, avuto dall'ex Bridget Moynahan.

Solo nelle ultime settimane si erano registrate le separazioni tra l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi e la showgirl argentina Wanda Nara. Mentre aveva fatto scalpore l'annuncio dell'addio tra Cristina Capotondi e Andrea Pezzi, in realtà vecchio di 15 mesi ma tenuto riservato affinché lui potesse accompagnarla nel percorso della gravidanza per un figlio nato da un altro uomo. Sono di pochi giorni fa, infine, le voci su una possibile crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, sposatisi solo alcuni mesi orsono.