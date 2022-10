Martina Smeraldi e i suoi video che diventano virali su Tiktok. Ecco perché...

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

a

a

Bella. Influencer. Virale sui social: i suoi video su Tik Tok stanno spopolando con milioni di clic e visualizzazioni. I viaggio sono al centro della narrazione di Martina Smeraldi, che documenta tutto con il suo smartphone. Gira il mondo, d'estate, all'insegna dell'avventura. Negli ultimi mesi ha descritto tutte le migliori spiagge e gli angoli più segreti della Sardegna attraverso video su Tiktok.

Ma tra i progetti della Smeraldi c'è un brand di abbigliamento. L'annuncio arriva su Tiktok: al primo posto ci sono i tessuti sardi usati per i vestiti particolari e i foulard eleganti. Martina Smeraldi, presente in numerosi programmi tv e salotti, ambita da tutti i reality d’Italia e internazionali, adesso strizza l'occhio al mondo dell'imprenditoria. Presto, però, potrebbero arrivare nuovi progetti per lei. Tenetela d'occhio.