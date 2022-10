Tennis & Friends risultati record, 80 mila presenze e oltre 20 mila screening gratuiti

10 ottobre 2022 a

"Rafforzare la cultura della prevenzione è fondamentale per il benessere delle persone e per sostenere e aiutare il nostro sistema sanitario. In questa missione così importante, lo sport è un alleato indispensabile, come dimostra il successo dell'iniziativa Tennis & Friends". Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti plaude alla manifestazione di sport, spettacolo e prevenzione in campo al Foro Italico a Roma: l'evento con risultati record, 80 mila presenze e oltre 20 mila screening gratuiti.

"Vogliamo cogliere la grande opportunità che offre lo sport di essere anche un potente strumento di sensibilizzazione sulla prevenzione e sugli stili di vita sani" ha dichiarato il governatore del Lazio. "Per tre giorni, grazie a questa bella iniziativa, ai cittadini di tutte le età sarà data la possibilità di sottoporsi a screening e check-up gratuiti nel corso di una manifestazione che gode da sempre di una grande affluenza di pubblico. In questi anni la Regione Lazio ha introdotto una larga campagna di promozione diretta ai cittadini, inviando migliaia di lettere per coinvolgerli e invitarli a fare screening gratuiti. La frequenza dei controlli - è bene ribadirlo - non basta, ad essi dobbiamo aggiungere l'adozione di corretti stili di vita, che è il più importante strumento per prevenire le patologie e per migliorare il benessere psico-fisico di ognuno di noi. Approfittiamo dunque di eventi come Tennis & Friends per far capire a tutti, compresi i più giovani, che quando si parla di salute non si può scherzare e che fare prevenzione è essenziale per vivere e stare bene. Sempre, a qualsiasi età".

Le strutture sanitarie presenti nello specifico: ASL Roma1, ASL Roma3, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Ospedale San Carlo di Nancy, Ospedale Cristo Re, Casa di Cura Villa Betania, Tiberia Hospital, Azienda Ospedaliera - Università Sant'Andrea, Ospedale M.G. Vannini, Roma UPMC Salvator Mundi, Lab Aurelia, Artemisia Lab, Istituto Lazzaro Spallanzani, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Istituto di Medicina dello Sport di Sport Salute SpA, Policlinico Universitario di Tor Vergata, Casa di Cura Mater Dei e Paideia, IDI - Istituto Dermatopatico dell'Immacolata, IRCCS Ospedale San Raffaele, Villaggio della Sanita' Militare Interforze, Esercito Italiano Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Sanita' della Guardia di Finanza, Sanita' della Polizia di Stato.