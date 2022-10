"Non credete a chi fa soldi troppo facilmente": Luca Valori virale su Tik Tok

Francesco Fredella 10 ottobre 2022 a

I veri "Valori" con la lettera maiuscola. E scusate il gioco di parole. Ma lui si chiama Luca Valori, influencer molto presente sui social, e non c'è migliore metafora per descrivere le gesta (eroiche) sui social, dove sta riscuotendo tanto successo (soprattutto su Tik Tok). La sua storia, tra l'altro, finisce anche su Forbes, che lo descrive a metà tra e-commerce e mentorship. Imprenditore digitale e mentore. Uno di quelli che non perde mai di vista i clic. Oggi i suoi consigli, oltre ad essere virali, sono cliccatissimi con milioni di utenti che lo seguono.



Valori è tra i massimi esperti di e-commerce e strategie comunicative su Instagram, si divide tra l'Italia e l'estero. Ma sui social, da vero picconatore, dà consigli utili a chiunque voglia intraprendere il mondo dell'e-commerce. Senza illudersi di fare soldi facilmente. “Mi sono appassionato al digitale quando frequentavo l’università di Lussemburgo, ramo marketing e comunicazione; proprio per quella passione ho deciso di abbandonare l’università per lavorare come segretario di una scuola e guadagnare i primi soldi per iniziare quindi le mie prime attività online”, racconta Valori a Forbes.



"Attualmente mi occupo di vari business, ho e-commerce attivi dove quotidianamente genero centinaia di vendite, ho un’Academy dove insegno a migliaia di studenti e infine delle attività secondarie che si occupano di social media marketing e si rivolgono sia alle aziende sia ai privati”. Un altro business di cui va molto fiero è poi quello delle mentorship private rivolte a imprenditori e privati in sessioni one to one. Sono tanti, inoltre, i corsi online che promuove sulla sua pagina web lucavalori.com: dropshipping elite class, che insegna step by step a strutturare un business in dropshipping in meno di 24 ore, Ecomhacks 2.0 un corso avanzato che spiega come strutturare il proprio e-commerce e creare un vero e proprio brand, e poi un corso che aiuta a crescere e monetizzare attraverso Instagram", dice ancora.