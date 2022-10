Lo "steward più bello del mondo" ora pensa al volo nello show business

Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

"Il mondo dello spettacolo? Chissà, ci posso pensare...": Marco Spataro, lo steward più cliccato al mondo, lascerà gli aerei per salire sull'astronave dello showbiz? Lui, un ragazzo di 19 anni, è diventato famoso in pochi minuti. Per caso: Marco Spataro, originario di Guidonia, fa l'assistente di volo da pochi mesi e deve tutto a un passeggero che in aereo gli scatta una foto di nascosto. Quel post diventa virale e riceve più di 4 milioni di visualizzazioni sui social. Lui scende dall'aereo e si ritrova citato su tutti i più importanti siti d’informazione. Improvvisamente la sua vita cambia.



"Ho cominciato da veramente poco, il mio obiettivo è quello. Però sono aperto anche ad altro", ha detto a RTL 102.5 nel corso di Protagonisti. "Sono innamorato della mia ragazza, abbiamo avuto delle reazioni confuse dopo quel video. Ci ha fatto piacere ricevere commenti. Non ci volevo credere. Non ho realizzato quanti numeri sono. Utilizzavo molto i social. Ho guadagnato su Tik Tok 35 mila followers, ma la risposta che ho fatto al video ha realizzato 7 milioni di visualizzazioni. Sono veramente umile. Basta che piaccia alla mia ragazza". Quelli di Marco sono numeri da capogiro sui social. E, così, si laurea influencer a tutti gli effetti.