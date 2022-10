Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

Iphonedude è il serivizio che riscontra sempre più consensi e pareri positivi fra I possessori di Iphone, mac, Ipad e ogni sorta di device ormai divenuti indespensabili nella nostra quotidianità.

Il progetto nasce da un’idea tanto semplice quanto efficace: fornire assistenza e riparazioni ad ogni ora e completare il lavoro in una giornata.

Nel panorama contemporaneo, ma soprattutto in previsione di quello futuro, con la crescente rischiesta di rapidità e tempestività nella risoluzione di problemi hardware e software, un servizio celere ed efficace non poteva che trovare il suo spazio.

Nel giro di 30 anni siamo passati dalla novità del telefono da fisso a mobile, che in origine potevameffettivamente solo telefonare, a complesse macchine che ci permettono di lavorare a 360 gradi e in cui depositiamo ogni giorno dati di ogni tipo.

Ed è proprio in funzione di questa importanza dei cellulari come tool lavorativi ma anche come vere e proprie banche dati, che la possibilità di un malfunzionamento o un qualsiasi intoppo può causare gravi probemi al possessore.



Il servizio nel dettaglio

L’azienda che oggi ha recentemente ampliato il suo organico e che conta ad oggi 8 punti vendita altamente specializzati, ha registrato solo nella prima metà del 2022 un +80%.

A testimoniare la bontà del lavoro di Iphonedude arriva il riconoscimento come uno dei primi tecnici Apple certificati per Fabio Dude ( Fabio Iacuzio ), che vince la scommessa delle riparazioni veloci a domicilio, un risultato impensabile se non ne avessimo la prova concreta.

Il servizio che ha contribuito a rendere famosi Fabio Dude e I suoi è l’onsite, ovvero direttamente a casa del cliente e davanti ai suoi occhi. Le riparazioni in diretta hanno avuto cosi successo che “lo facciamo davanti a tutti” è finito per diventare lo slogan dell’azienda.

Il servizio onsite per la sua velocità e riservatezza non fatica a trovare consensi fra I calciatori prima del’Inter e poi di tutte le maggiori squadre di Serie A. Nel corso del tempo il soprannome di Fabio Dude passa da “tecnico dei calciatori” a “VIP’s technical Specialist”, il tecnico di fiducia dei VIP.



Fabio Dude

“Il nome dude, in inglese tizio ma anche bello, amico, figo” afferma il fondatore: “rappresenta la filosofia del gruppo che mette al centro la relazione con il cliente e la cura dei dettagli. Trattare ogni cliente come un amico, con rispetto, attenzione e riservatezza è ciò che negli anni ha consentito a dude di affermarsi, riportando l’eccellenza tecnlologica in una dimensione umana”.

Fabio Dude è letteralmente il tizio dell’Iphone, quello che può aggiustartelo sempre, a qualsiasi ora e lo fa entro la giornata. Se a qualcuno venisse in mente di dover creare la copia esatta di questo brand, probabilmente darebbe lo stesso nome.



Iphonedude

Fin dal 2004, anno di esordio di Fabio Dude come tecnico informatico, la competenza, la disponibilità e la professionalità portano il tecnico e la sua azienda a centrare un successo dopo l’altro in un settore altamente competitivo. Oggi Iphonedude è una vera e propria istituzione del mondo della tecnologia, riconosciuta e apprezzata da 100.000 clienti.

Apprezzatissimo da VIP e calciatori, potete seguirlo sulla sua pagina Instagram dove conta ad oggi più di 50k followers.

In un mondo dove il cellulari non sono più solo uno strumento importante ma essenziale per le nostre vite, Fabio Dude rappresenta un vero e proprio salvatore nei momenti più complicati. Se persone come I VIP che potrebbero avere qualunque servizio di assistenza scelgono sempre e comunque Iphondude, un motivo ci sarà.