Morto Antonio Inoki. Quando il wrestler giapponese sfidò sul ring Muhammad Ali

01 ottobre 2022

Addio al wrestler Antonio Inoki, motti della lotta libera giapponese, il catch. È morto per malattia a 79 anni. Inoki ha portato alla fama il wrestling giapponese a livello professionistico ed è stato il pioniere degli incontri di arti marziali miste tra i migliori lottatori e i campioni di altri sport da combattimento come il judo, il karate e la boxe. È stato anche il primo nel suo sport a entrare in politica. La fama mondiale è arrivata nel 1976, quando ha affrontato il campione di boxe Muhammad Ali in un incontro di arti marziali miste alla Budokan Hall di Tokyo, un incontro che i fan ricordano come "l'incontro del secolo".