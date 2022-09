Greta De Santi virale su Tik Tok, i suoi video conquistano la Generazione Zeta

Rudy Cifarelli 27 settembre 2022 a

La Generazione Zeta, quella fatta da ragazzi, ormai è fan di Greta De Santi. E dei suoi viaggi, che sbarcano su Tik Tok con milioni di visualizzazioni. La blogger ed influencer ora brinda ad un altro grande successo: sui social va fortissimo e i suoi viaggi diventano super virali. Eppure, qualche tempo fa, non avrebbe mai immaginato una roba simile.

Solitamente Greta De Santi condivide con i followers i posti che visita: smartphone e social sono sempre pronti per immortalare i viaggi in giro per il mondo. Greta De Santi, 22 anni, ha partecipato come concorrente a "Ex on the beach Italia". Ma la tv rappresenta il passato perché adesso sta spopolando su Tik Tok dove vuole farsi conoscere al meglio e sotto un altro aspetto. Insomma, Greta vuole spopolare grazie alle sue più grandi passioni, la musica e i viaggi. Per questo si è trasferita a Dubai, meta emiratina scelta da tanti italiani all'estero.

"Questo è un vero e proprio lavoro, molti ragazzi sono attratti dal mondo dei social", dice. "Un'opportunità che dà la possibilità a tanti giovani di crearsi un futuro concretamente lasciando alle proprie spalle la vecchia concezione del lavoro in ufficio".

Dopo il suo arrivo su Tik Tok, Greta fa gol collezionando l'ennesimo successo con milioni di visualizzazioni. Significa, inutile negarlo, che il suo grande talento su Instagram e Tik Tok viene premiato ancora una volta dai suoi followers.