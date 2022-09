E-commerce: gli acquisti online di abbigliamento continuano a crescere

26 settembre 2022 a

Anche nel 2022 cresce il numero di acquisti on-line da parte degli italiani. Quanto emerge da una ricerca condotta da Topnegozi , portale specializzato nel risparmio che offre coupon e codici sconto, è davvero stupefacente: nei primi mesi dell’anno, gli acquisti online degli italiani sono aumentati del 14%, accrescendo il valore dell’e-commerce fino a 46 miliardi di euro. Tra i settori che coinvolgono di più gli utenti digitali compare l’abbigliamento, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Ma come si spiega la continua crescita dell’online nonostante le riaperture generali dei negozi fisici dopo la pandemia? Perché gli italiani continuano a preferire l’acquisto sul web?

Perché gli italiani continuano a fare shopping online dopo la pandemia

È innegabile che sia stata la pandemia da Covid-19 a incrementare notevolmente l’utilizzo delle piattaforme e-commerce per l’acquisto di prodotti di abbigliamento online. Infatti, già dal primo lockdown si è intuito che ci sarebbe stato un notevole salto evolutivo a favore del digitale da parte del settore retail. Così è stato per i due anni di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, ma il trend continua a crescere. Perché? Con la trasformazione digital avvenuta nel campo della vendita al dettaglio non è cambiata solo il luogo o il modo in cui si acquista, ma si sono trasformati, in modo radicale e permanente, i comportamenti e le preferenze dei consumatori. Questi ultimi, infatti, prediligono l’acquisto di capi di abbigliamento e accessori sulle piattaforme e-commerce per diverse ragioni. Innanzitutto, ci si è resi conto delle vantaggiose possibilità di risparmio grazie alle promozioni e alle occasioni speciali o all’utilizzo di coupon e codici sconto. In secondo luogo, gli e-commerce offrono una più ampia gamma di articoli al cliente, che difficilmente troverebbe anche nei negozi fisici. Infine, agevolano l’esperienza d’acquisto sotto molteplici punti di vista: consigli di articoli affini, assistenza clienti dedicata, comodità di comprare ovunque ci si trovi.

Cosa comprano gli italiani online?

Nel campo della moda, il settore dell’abbigliamento è quello più attivo per lo shopping on-line, specialmente quello delle scarpe. Quest’ultime sono acquistate soprattutto dai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sempre più attenti all’eco-sostenibilità. Per tale motivo si scelgono brand e aziende che tengono conto di temi quali sostenibilità e transizione ecologica. Tra le tante nel settore citiamo il marchio Nike, multinazionale statunitense che produce calzature, abbigliamento e accessori sportivi. Da diversi anni è in prima linea nel campo dell’innovazione sostenibile e ha promosso numerose iniziative per azzerare gli sprechi e le emissioni di carbonio. Non sorprende, dunque, che proprio nei primi mesi della pandemia da Covid-19 sia diventato il brand più ricercato del mondo, aumentando notevolmente il numero di vendite dei suoi articoli.

Risparmiare acquistando online

Gli italiani preferiscono acquistare online perché è più facile risparmiare. In diverse occasioni gli e-commerce organizzano giornate dedicate agli sconti o mettono a disposizione dei propri clienti codici sconto da utilizzare per un periodo di tempo limitato.

Altre opportunità di risparmio

