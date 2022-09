Chiara Ferragni, esplosione di pizzo. In crociera vestita così: il dettaglio bomba

16 settembre 2022 a

Un look al limite che fa discutere gli utenti dei social network. Chiara Ferragni è al momento in crociera e ha pubblicato sul proprio account Instagram una carrellata di foto che la ritraggono con l’outfit estremo scelto per la serata in nave. L’influencer e moglie del rapper Fedez ha scelto di indossare sui pantaloni neri un micro top firmato CHB Cristian Boaro in pizzo nero, un indumento che le lascia quasi scoperto il “lato A”. La 35enne ha abbinato anche un paio di guanti lunghi, sempre in pizzo nero, e ha optato per delle calze, con ai piedi dei sandali bianchi. Ferragni, capace di richiamare quasi 28 milioni di follower sul profilo del social di proprietà di Meta, ha completato il tutto con un cappotto in vinile, scegliendo sempre un colore nero. A dividere i follower è ovviamente il micro-top: c’è chi ha giudicato troppo azzardata la scelta del look - lascia ben poco all’immaginazione - mentre altri le hanno fatto grandi complimenti per l’abbinamento e l’esplosione di pizzo sulla crociera.