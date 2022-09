L'aria che tira, Chicco Testa affonda la sinistra sui jet privati: "Vorrei vedere Di Caprio su un volo di linea..."

01 settembre 2022 a

Si discute della proposta della sinistra di abolire o limitare fortemente i jet privati per fermare il riscaldamento climatico nella puntata di giovedì 1 settembre dee L'aria che tira estate, su La7. Una trovata che ha attirato le critiche e le ironia di ampie fette dell'opinione pubblica, soprattutto per lo scarso impatto che avrebbe sull'inquinamento una misura che riguarda una nicchia esigua di super-ricchi.

Chicco Testa, manager dalla vocazione ambientalista, visto che ha guidato Legambiente, ricorda che le emissioni di Co2 dovute ai jet privati sono di molto inferiori all'uno per cento del totale e pertanto la proposta non merita un commento, "anche perché sarebbe troppo lungo. Ma c'è un aspetto divertente, in questa proposta - spiega Testa - Mi piacerebbe vedere tutte le star hollywoodiane che sono diventate dei grandi propagandisti del riscaldamento climatico, come Leonardo Di Caprio, viaggiare su un volo di linea... Questo sarebbe molto divertente ma temo che sia più facile che loro abbandonino le loro convinzioni ambientaliste piuttosto che rinuncino ai loro jet privati".

D'altronde all'efficacia della misura pare non creda neanche chi l'ha proposta. "È del tutto evidente che non si può risolvere il problema dell’emergenza climatica con la nostra proposta sui jet privati però poniamo un problema: oggi un cittadino comune di questo Paese ad esempio non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché inquinante, ed è comprensibile il motivo. Trovo invece meno comprensibile che una persona usi un

jet privato per andare a farsi un aperitivo sapendo che quel volo inquina quanto quattro persone con i trasporti che utilizzano per un intero anno»", ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sempre a La7, nel corso di Omnibus.