Dopo la povertà vogliono abolire i jet privati. L'ultima di Verdi e Sinistra italiana sull'ambiente

Luigi Di Maio almeno aveva puntato in alto, quando, affacciandosi dal balcone di palazzo Chigi disse «abbiamo abolito la povertà». Verdi e Sinistra Italiana invece hanno un obiettivo più «minimal»: abolire i jet privati. Insomma via tutti gli aerei che imprenditori, vip e attori usano per spostarsi. Una proposta che sembra attecchire su chi nutre un vero e proprio odio nei confronti di chi li usa: andando a controllare sul web ci sono infatti molti siti che monitorano gli spostamenti di chi si sposta con il jet privato, con relativi commenti - negativi - se le distanze sono troppo brevi e potevano essere coperte con altri mezzi.

Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin fa notare che al 31 dicembre risultano 133 jet privati registrati fiscalmente in Italia e dunque la proposta avrebbe nei fatti un impatto limitato. «L’on. Marattin di Azione ironizza sulla nostra proposta relativa ai Jet privati, che contribuiscono in maniera massiccia all’inquinamento atmosferico? È chiaro che non basta intervenire in Italia, ma il dibattito su questo aspetto esiste ed è aperto in tutta Europa. Anche il governo Macron in queste settimane si pone il problema di una regolamentazione e di una stretta ai voli . Altro che ironia», scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dopo le critiche dell’esponente di Azione alla proposta dell’Alleanza Verdi Sinistra. «E poi forse - aggiunge l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra - sarà necessario intervenire anche sui voli dei Jet dell’Arabia Saudita. Anzi quelli bisognerebbe proprio evitarli anche per una questione etica oltre che per quella ambientale».