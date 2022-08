Swiss Natural Med: la startup che rivoluziona il mondo della nutrizione sfruttando l'Intelligenza artificiale

Francesco Fredella 26 agosto 2022 a

Quella che sta per arrivare sembra essere una vera rivoluzione. Tutto grazie ad una start up, che da settembre 2022 sbarcherà anche in Italia. Si chiama Swiss Natural Med e rivoluzionerà il mondo della nutrizione di precisione sfruttando l’intelligenza artificiale.

Swiss Natual Med è in grado, già oggi, di profilare le persone e sviluppare oltre 600 mila tipologie differenti di programmi personalizzati che vanno a lavorare sul sonno, abitudini alimentari, attività fisica, respirazione e tutto quello che serve per raggiungere efficacemente il proprio obiettivo. Tutto questo che si tratti di dimagrimento, miglioramento della performance fisica e cognitiva o semplicemente migliorare il proprio stato di salute.

Con i loro ricercatori, il team di Swiss Natual Med ha sviluppato alimenti funzionali e micronutrienti naturali che – inseriti nel piano personalizzato – permettono di stimolare positivamente il nostro potenziale genetico, riattivando il giusto equilibrio dei metabolismi.

Durante tutto il percorso, la persona viene seguita e istruita in modo personalizzato, con un metodo a facile apprendimento (lifelong learning). Sono riusciti a dimostrare che con questo metodo aumenta la percentuale di persone in grado di raggiungere il proprio obiettivo e mantenerlo a lungo termine.

Questo innovativo strumento digitale sarà a disposizione anche a tutti i medici e biologi nutrizionisti per sfruttare al meglio l’era dell’evoluzione esponenziale, perché Swiss Natual Med è convinta che oggi sia impensabile per l’uomo leggere e memorizzare oltre 2 milioni di pubblicazioni scientifiche all’anno, quindi è necessario allearsi alle nuove tecnologie per miglior servizio all’intera popolazione.