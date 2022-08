Giorgia Meloni, la foto di Ferragosto con la figlia fa boom sui social. Gli auguri di Salvini, Berlusconi, Calenda...

15 agosto 2022 a

a

a

Momenti in famiglia per Giorgia Meloni che per fare gli auguri agli italiani lunedì 15 agosto posta sui social una foto che la ritrae stretta in un abbraccio con la figlia. "Buon Ferragosto a tutti"; scrive la leader di Fratelli d'Italia che fa incetta di "mi piace" e cuoricini. Festa in famiglia anche per Silvio Berlusconi, che brinda idealmente insieme con gli italiani insieme alla compagna Marta Fascina. "Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia!" augura il presidente di Forza Italia.

"Buon Ferragosto, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora", scrive sui social Matteo Salvini con una foto che vede il leader della Lega impegnato in una telefonata.

Mentre nel Pd il 15 di agosto è il giorno della direzione per decidere le candidature, post di Ferragosto arrivano da Carlo Calenda, come sempre iperattivo sui social. Prima mostra il suo gatto all'interno del trasportino ("In campagna con l’unico membro della famiglia che non mi abbandona mai") poi mostra un manuale zeppo di sottolineature: "Patriottismo Repubblicano. Ciò di cui abbiamo bisogno. Buon Ferragosto".