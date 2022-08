Morning News, "la patata". La nonna scatenata non si trattiene, imbarazzo totale

10 agosto 2022 a

Fuoriprogramma sulla cresta dell’onda. Durante il programma Morning News su Canale5, martedì 9 agosto, è stato trasmesso un servizio su come gli italiani cercano di sopravvivere al caldo reco di questi mesi estivi. La giornalista è andata sull’affollato lido di Ostia a intervistare i bagnanti in cerca di refrigerio e mai avrebbe pensato che un gruppo di anziane signore sarebbero state maliziose come Rocco Siffredi nello spot di un famoso snack.

L’inviata si è avvicinata con aria leggera e benevola a due donne romane: “Allora vi siete rinfrescate?”, “Sììì, pure la patata ce semo rinfrescata” ha risposto un’occhialuta signora dall’aria distinta che, accortasi subito dell’incidente lessicale, si è portata la mano davanti alla bocca. L’amica non ha colto e ha ripetuto la gaffe urlando di nuovo “pure la patata…pure la patata”. All’inviata non è rimasto che chiudere il collegamento con un sorriso: “Va bene, lasciamo perdere, abbiamo capito che si sono rinfrescate”.