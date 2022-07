Professionalità e umanità al servizio dell'assistito

29 luglio 2022 a

Alessandra Calabrò, avvocato cassazionista, è esperta in diritto tributario, fallimentare e recupero e ristrutturazione credito. «Tutto nasce da una profonda passione per il mio lavoro».

«Tutto nasce e si sviluppa da una profonda passione per la mia professione. Perché umanità ed empatia devono sempre essere i tratti distintivi del rapporto tra legale e assistito». Ne è convinta l’Avvocato Alessandra Calabrò, Cassazionista del Foro di Roma, esperta in diritto tributario e fallimentare che, nel corso della sua attività professionale, ha ottenuto diversi e rilevanti riconoscimenti, partendo dall’insegnamento del suo “maestro” Piero Calamandrei. L’avvocato Calabrò, inoltre, possiede vasta esperienza nel campo del diritto bancario e in quello del recupero e della ristrutturazione del credito. È stata consulente giuridico nella materia fiscale e della riscossione presso la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati nella XVII legislatura, nonché legale fiduciario di società pubbliche e private, compresi importanti gruppi bancari. Lo studio Calabrò vanta un’esperienza professionale consolidata maturata nel tempo, anche attraverso il rilevante numero di conteziosi patrocinati e si avvale del supporto di professionisti specializzati, proponendosi il raggiungimento degli obiettivi nella tempistica più rapida possibile, assistendo il cliente ad ampio raggio, inclusa la possibilità, attraverso il ricorso a strumenti deflattivi, di evitare il contenzioso. Oggi l’Avvocato Calabrò svolge l’attività presso i suoi studi di via Piemonte 26 a Roma e di via Montenapoleone 8, a Milano.



Avvocato Calabrò, il suo approccio professionale punta molto sull’umanità, sull’empatia e sulla capacità di entrare subito in connessione con il cliente.

«Nel corso della mia attività professionale mi sono sempre occupata di rapporti e di relazioni. E, dunque, so bene quanto sia importante l’aspetto umano ed empatico. Tra i miei clienti vi sono molte persone giuridiche, imprenditori che hanno dedicato tutta la loro vita all’azienda che dirigono. Questi clienti hanno il diritto di essere assistiti da una professionista che parli loro col cuore. Instaurare un rapporto di fiducia è uno degli aspetti a cui tengo di più».



Una volta si definì, con buona dose di ironia ma anche di realismo, “un animale da contenzioso”: cosa voleva intendere?

«Ho usato questa definizione perché ritengo che affrontare una causa sia come andare in battaglia: c’è un avversario, ed esiste un obiettivo da raggiungere. E io, attraverso la mia passione e la mia professionalità, combatto questa battaglia con determinazione. È una garanzia importante per ogni cliente, poter essere assistito da un avvocato che mette in campo tanta determinazione».



Il suo Studio mette a disposizione degli assistiti una competenza specifica in diversi settori giuridici, in particolare in ambito tributario, fallimentare, amministrativo e penale. Qual è il vostro modus operandi? E in cosa vi differenziate?

«Il modus operandi dello Studio si concentra sulla trasparenza con il cliente ed il raggiungimento degli obiettivi auspicati. I clienti che decidono di affidarsi allo Studio Calabrò otterranno un approccio professionale volto all’analisi della problematica e a trovare soluzioni, indirizzandosi verso la linea difensiva più appropriata al fine di ottenere il risultato migliore possibile. Lo Studio che presiedo è ben lontano da tutti quegli studi in cui il cliente viene sballottato tra uno specialista e l’altro. Inoltre, ci differenzia anche il fatto che da noi, il cliente, contrariamente a quanto accade altrove, può contare su un pool di professionisti esperti in molteplici discipline. Insomma, i nostri clienti hanno a disposizione tutte le competenze di cui hanno bisogno, anche grazie a team esterni di riferimento, esperti in procedure specifiche, commercialisti e moltissimo altro».



Altro caposaldo della sua attività professionale è quello di proporsi di raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile.

«Ed è una caratteristica che, viste le lungaggini della giustizia in Italia, assume oggi una grande importanza. Io lavoro soprattutto con le aziende, un settore davvero molto delicato: essere rapidi nel trovare delle soluzioni che accontentino il cliente, in questi ambiti è fondamentale. Questo obiettivo, per me, è sempre stato una priorità: la mia esperienza professionale, non a caso, mi ha consentito per tanti anni di lavorare nell’emergenza, dunque so bene quanto sia importante il saper decidere e l’ottenere gli obiettivi nel minor tempo possibile. Tutto ciò anche ricorrendo, laddove fosse possibile, a strumenti deflattivi. Una via stragiudiziale alla risoluzione del contenzioso spesso accorcia i tempi e determina il pieno gradimento del cliente».

LA CARRIERA

Dal diritto penale al tributario, l’attività di Alessandra Calabrò nel campo della riscossione dapprima, e del diritto tributario poi, inizia in giovane età. È stata anche legale di riferimento prima per la Regione Lazio e poi per la Lombardia nella riscossione pubblica dei tributi, maturando un’esperienza di oltre 6 mila contenziosi già prima dei 40 anni, e diventando cassazionista ancora giovanissima. Oggi Alessandra Calabrò continua a rappresentare uno dei legali di riferimento per la Regione Lombardia nella materia tributaria e tributaria penale. Ma l’avvocato romano ha anche sviluppato un solido rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio presso gli Emirati Arabi, Paese a fiscalità privilegiata nel quale numerose aziende trasferiscono la propria attività. La competenza in diritto estero, d’altronde, rappresenta il fil rouge che ha sempre fatto da sfondo al percorso professionale dell’avvocato Calabrò. La professionista è stata anche invitata al prestigioso International Bar Association (IBA), insieme agli avvocati più importanti del mondo, stringendo proficue collaborazioni anche con importanti avvocati statunitensi.