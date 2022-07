La pasta alla carbonara dell'Università di Lipsia è un autentico disastro. Scatta la rivolta social

21 luglio 2022 a

a

a

Una foto di un piatto di pasta alla carbonara che ha fatto il giro dei social network. A fare scalpore è l'immagine di una "presunta" carbonara, uno dei piatti forti della cucina romana, servita alla mensa dell'Università di Lipsia in Germania. Basta uno sguardo veloce per vedere che della classica pasta condita con uova, guanciale, pepe e pecorino ha poco, anzi nulla. E subito si sono scatenati i commenti sotto al post social, con anche l'attore capitolino Valerio Mastandrea che ha esternato tutto il suo orrore per tale piatto con un commento tipicamente romano. Chissà se i cuochi dell'ateneo tedesco prenderanno nota e rivedranno la propria ricetta seguendo i consigli dei tanti che su Twitter hanno fatto sentire la propria voce.