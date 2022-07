Tom Cruise, se Top Gun incontra le Frecce Tricolori. La foto al Royal International Air Tattoo

16 luglio 2022 a

Top Gun incontra le Frecce Tricolori. L'account ufficiale dell'Aeronautica militare ha postato su Twitte la foto dell’incontro tra il divo di Hollywood, Tom Cruise, e i piloti attuglia Acrobatica Nazionale 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. L'occasione si è creata al Royal International Air Tattoo, evento britannico in cui era stato invitato l'attore di Tom Gun Maverick "da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il mondo", scrive sui social l'Aeronautica militaree.

Un incontro tra #TopGun al #RoyalInternationalAirTattoo

Il team delle @FrecceTricolori oggi con la grande star di #Hollywood @TomCruise, da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il mondo#TopGunMaverick #AeronauticaMilitare pic.twitter.com/NrRgu2lZt2 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) July 16, 2022

Il sequel dello storico film del 1986 con Cruise e Kelly McGillis sta mietendo successi al cinema battendo record su record al botteghino per la Paramount Pictures. Dopo aver superato Titanic come film con il maggior incasso al box office domestico, Top Gun Maverick diventa il miglior incasso di sempre per la casa di produzione.

