Il rapper Rhove seppellito dagli insulti: "Non ballate, me ne vado". Il concerto è un disastro

Il pubblico è troppo fermo e il cantante se ne va. Il nome del rapper Rhove, nome d'arte di Samuel Roveda di Rho, ha scalato le tendenze dei social dopo che un video che lo vede protagonista ha iniziato a girare. Mostra il live di lunedì 11 luglio a Milano, interrotto perché il pubblico non ballava... "Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o!", afferma Rhove che prima di andarsene rincara la dose: È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao".

Il pubblico prima sembra pensare a uno scherzo, poi iniziano a partire gli insulti con diversi ragazzi che intonano "Scemo, scemo". Qualcun altro canta invece: "Se non metti l'ultima, noi non ce ne ne andiamo".

Il rapper nelle ore successive ha commentato su Instagram giustificando il suo comportamento: "Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali, mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!".

Tra i tanti a commentare l'assurda vicenda sui asocialenche la band dei Pinguini tattici nucleari, visti tra l'altro al Festival di Sanremo: "Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e ci è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo", ha dichiarato il cantante della band lombarda.

