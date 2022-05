Parlamento europeo, Luisa Regimenti (FI): "Compiuto passo importante per la parità fra uomo e donna nel mondo del lavoro"

05 maggio 2022 a

“Se il mondo del lavoro non riconosce pari diritti e opportunità alle donne, siano le donne a prendere in mano il mondo del lavoro, per dimostrare sul campo quanto il loro valore sia pari a quello degli uomini". L’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti ringrazia il Parlamento europeo per ilnuovo importante passo verso il raggiungimento dell’indipendenza economica delle donne, attraverso l’imprenditorialità e il lavoro autonomo.

“Durante la sessione plenaria a Strasburgo - spiega Regimenti - è stata approvata, grazie al fondamentale contributo del nostro gruppo politico, una risoluzione che fornisce alle donne uno strumento per raggiungere il traguardo di pari diritti, pari ruoli, pari riconoscimenti, pari stipendi. Questa era una delle priorità di Forza Italia per esaltare l’importante ruolo delle donne imprenditrici nella creazione di posti di lavoro, innovazione e crescita, sebbene esse rimangano di fatto sottorappresentate come imprenditrici”.

La Regimenti spiega che “il Parlamento europeo ha fatto raccomandazioni dettagliate per la promozione di programmi di imprenditorialità, istruzione mirata e sviluppo delle competenze. Rafforzando la posizione delle lavoratrici, permettiamo anche di fortificare la crescita economica, il mercato interno e la competitività italiana ed europea. Perché il valore delle donne – conclude la Regimenti – è una risorsa fondamentale per la società, ma troppo spesso le loro capacità vengono viste come un pericolo da parte degli uomini e frustrate sul nascere. Questa risoluzione può essere lo strumento per cambiare tutto questo”.

