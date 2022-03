Lionel Messi diventa global brand ambassador di Socios.com

29 marzo 2022 a

Lionel Messi ha scelto Socios.com. In qualità di Global Brand Ambassador, il campione argentino promuoverà Socios.com ai suoi 400 milioni di follower, ispirando i fan di tutto il mondo a unirsi e condividere la passione per le loro squadre preferite. Il quattro volte vincitore della Champions League apparirà in diversi programmi educativi e promozionali, a partire dalla campagna di debutto del marchio Socios.com. L’accordo tra Messi e Socios.com avrà durata triennale.

Come Messi ha alzato l'asticella sul campo, Socios sta cercando di farlo fuori dal campo attraverso i Fan Tokens. La visione di Socios è stata abbracciata da oltre 130 delle più grandi organizzazioni sportive del mondo, tra cui Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Valencia, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal e UEFA. Hanno scelto Socios anche grandi nomi del Sud America come River Plate, Flamengo e Corinthians, così come più di 50 grandi franchigie sportive americane di NBA, NHL e NFL, i giganti delle MMA UFC, grandi nomi della Formula Uno e le principali luci del mondo degli esports. E, ora, è arrivato Messi.

"Da quando ho giocato la mia prima partita da professionista - ha detto il campione argentino - la passione dei tifosi è stata una forza trainante che ha contribuito a ispirarmi per dare il meglio di me. I tifosi meritano di essere riconosciuti per il loro sostegno. Meritano l'opportunità di influenzare le squadre che amano. Socios.com esiste per migliorare l'esperienza dei tifosi, per permettere loro di '"be more". Sono orgoglioso di unirmi alla missione di Socios.com di creare un futuro più connesso e gratificante per i tifosi di tutto il mondo".

Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, ha dichiarato: "Talenti come Lionel Messi rendono il gioco speciale per i fan. A Socios.com, quello che stiamo cercando di fare è garantire che i tifosi, ovunque si trovino nel mondo, sentano che il loro sostegno è apprezzato, che conta, che è speciale. Siamo lieti di annunciare Lionel Messi come nostro nuovo Global Brand Ambassador e non vediamo l'ora di costruire insieme un futuro più inclusivo, emozionante e gratificante per i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo fatto grandi passi avanti negli ultimi anni, ma, se i tifosi di calcio sanno una cosa, è che con Lionel Messi al tuo fianco tutto è possibile".

Socios.com prevede di eseguire almeno 500 sondaggi quest'anno per la sua comunità - in rapida crescita - di possessori di Fan Token, consentendo loro di influenzare le decisioni su questioni che vanno dal design delle divise ai numeri delle squadre e alle canzoni celebrative. Socios.com premierà anche tanti tifosi nel 2022, stimando circa 17.000 tifosi vincitori dei concorsi lanciati in applicazioni.

I possessori di Fan Token riceveranno anche premi digitali unici, tra cui NFT, così come merchandise e maglie indossate durante le partite, inoltre avranno diritto ad accedere a sconti esclusivi legati agli sponsor dei club e ad altre offerte speciali e incentivi legati ai principali brand sportivi. Socios.com aumenterà anche la gamification sull'app, lanciando giochi a tema sportivo esclusivamente per i possessori dei Fan Token.

