Al via il crowdfunding per il laboratorio di giardinaggio dedicato alle persone con disabilità cognitive

È on line su Produzioni dal basso (Pdb), piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la seconda edizione del bando “Energie di Comunità” per il sostegno a progetti dedicati al tema delle nuove fragilità post pandemia. È possibile contribuire alle campagne di raccolta fondi relative ai primi tre dei sette progetti selezionati dal bando, dedicati ai ragazzi con disabilità cognitiva, alle donne in difficoltà, all’inclusione sociale e alla difesa della biodiversità. Se i progetti raggiungeranno il 50% dell’obiettivo, verranno cofinanziati per il restante 50%.

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla, e funding, finanziamento) è uno strumento che permette di avviare una campagna di raccolta fondi online per finanziare i propri progetti e idee. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il bando è stato lanciato da ITASolidale onlus - ente senza scopo di lucro fondato da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS - e Solidea onlus, ente no profit fondato dalla Federazione Trentina delle Cooperative, Con.Solida, Cassa Centrale delle Casse Rurali, per cofinanziare in crowdfunding idee innovative proposte dalle realtà del Terzo settore che diano un supporto concreto in favore delle persone più vulnerabili, forti della raccolta fondi tramite il volontariato.

Uno dei tre progetti è “Tutti giù per l'orto - #PolliceVerde”, promosso dal Centro Coes onlus (Centro occupazione educazione subnormali) di Roma e ideato per costruire un laboratorio di giardinaggio con l'obiettivo di consentire a un gruppo di utenti del centro, tra i 18 e 65 anni con disabilità cognitiva medio/grave, di realizzare un percorso di autonomia e integrazione tramite la condivisione e la cura delle piante (ortoterapia). Grazie a questa raccolta fondi la onlus si propone di acquistare gli strumenti utili alla lavorazione del terreno.

In ITASolidale onlus dipendenti e agenti si sono quindi uniti per sostenere progetti di solidarietà sociale, contando anche sulla collaborazione di Csv (Centro Servizi per il Volontariato), Trentino - Non Profit Network, con il quale è attiva un’importante collaborazione per sviluppare una vera e propria “filiera” della solidarietà.

Per questa seconda edizione è stata stanziata una cifra complessiva di 35.000 euro e ciascun progetto selezionato che riuscirà a raggiungere il 50% del budget previsto entro il 2 maggio, riceverà un cofinanziamento pari al restante 50%, fino a un massimo di 5.000 euro a campagna.

Il Coes, che ha sede in una delle splendide ville romane, Villa Pamphili, attualmente ospita 65 persone, costantemente seguite da un’équipe di specialisti: accanto al direttore sanitario, vi sono tra gli altri medici responsabili, neurologi, psicologi, assistenti sociali, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione motoria e psichiatrica, logopedisti e fisioterapisti che elaborano per ogni persona un progetto riabilitativo specifico, articolato in diverse attività, finalizzato alla presa in carico della persona disabile.

“Siamo orgogliosi di poter lanciare questa seconda edizione del bando dopo il grande successo della prima edizione che ha dimostrato l’impegno attivo di tante persone nell’aiuto di chi è più in difficoltà”, afferma Gianfranco Marzocchi, presidente di ITASolidale onlus.

Portando il valore della mutualità oltre i confini dell’impresa, ITASolidale dimostra la consapevolezza che la partecipazione attiva dell’azienda alla vita della comunità è una delle forme di espressione della responsabilità sociale dell’impresa. Il crowdfunding su Pdb è semplice, trasparente e non intermediato. Aperto a tutti i tipi di progetti e senza filtri in ingresso. Chiunque può registrarsi, presentare la propria idea e la propria storia online per tentare di realizzare il proprio progetto coinvolgendo le altre persone.

