Ri-formare la PA, lo spot sul piano di formazione dei dipendenti pubblici

«La Pubblica Amministrazione ha una nuova luce: la luce di un piano strategico di formazione dedicato ai dipendenti pubblici, nato per valorizzare le loro competenze e illuminare il talento dei giovani». Comincia così la campagna di comunicazione sul piano «Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese», realizzata dalla Funzione pubblica in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e in onda da oggi sulle reti Rai (Tv e radio). L’obiettivo è far conoscere ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici le opportunità offerte dal Piano, dalla possibilità di iscriversi a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master a condizioni agevolate (progetto «110 e lode») alla facoltà di migliorare le proprie competenze digitali (progetto Syllabus). «L’alba di una nuova stagione - sintetizza lo spot - per realizzare il Pnrr e garantire servizi efficienti a cittadini e imprese». Ma anche per rendere la Pubblica amministrazione più attrattiva agli occhi di chi si affaccia oggi sul mercato del lavoro.

Di seguito e a questo link il video-spot della P.A.

