L'Hummer gigante dello sceicco impressiona il mondo: è mostruoso anche il prezzo

Giada Oricchio 22 marzo 2022 a

a

a

Roba da sceicchi. Mai affermazione fu più vera. Hamad bin Hamdan Al Nahyan non si è limitato ad acquistare un Hummer tutto d’oro come la “porella” Wanda Nara, se l’è fatto fare su misura del suo ego. Il fuoristrada è un Hummer H1 X3, laddove X3 sta a significare che è tre volte più grande e grosso della semplice Hummer H, celebre jeep americana di derivazione militare. E’ lunga 14 metri, alta 6,6 metri, larga 6 metri e ha 4 moti diesel. Diciamo che non è la vettura giusta per andare in centro città o per un escursione in una stradina di campagna.

Hamad bin Hamdan Al Nahyan, che l’ha mostrata orgoglioso sul suo account Instagram, però si consola con un abitacolo a due piani in cui potrà godere di salottino panoramico, bagno e cucina: va bene per le lunghe distanze. Il veicolo no limits è ora esposto all’OffRoad History Museum di Al Madam, negli Emirati Arabi Uniti, di proprietà dello stesso Paperon dei paperoni che generosamente sul profilo social mostra i pezzi unici della più grande collezione al mondo di 4x4.Più che un museo, un parcheggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.