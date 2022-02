Gestione Professionisti: la salute dei professionisti in primo piano

28 febbraio 2022 a

a

a

I liberi professionisti hanno un alleato in più sul quale contare nei momenti di difficoltà. Check-up annuali, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti di fisioterapia, interventi a sostegno della maternità e coperture assicurative per gli infortuni, ma anche servizi dedicati di consulenza medica e psicologica: queste sono solo alcune delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa messe a disposizione da Gestione Professionisti .

Istituita nel 2015 da una costola dell’Ente bilaterale degli studi professionali ( Ebipro ), Gestione Professionisti in pochi anni è diventata un punto di riferimento nel panorama del welfare contrattuale e, in particolare, delle garanzie e dei servizi di assistenza sanitaria integrativa dedicati ai liberi professionisti, che possono accedere a un ampio ventaglio di prestazioni erogate da strutture convenzionate di eccellenza, presenti su tutto il territorio nazionale, a costi decisamente contenuti. Basta un semplice clic.

Dal 2020, infatti, le coperture di Gestione Professionisti viaggiano on line anche sulla piattaforma digitale BeProf , la App progettata e realizzata da Confprofessioni per venire incontro a tutte le esigenze dei professionisti alla ricerca di soluzioni vantaggiose ed esclusive per la tutela della loro salute e del loro benessere, oppure a caccia di innovativi strumenti finanziari ed assicurativi o di servizi ad hoc per ottimizzare la gestione e la produttività dello studio e, perché no, navigare tra le numerose proposte dedicate ai viaggi e al lifestyle.

Ad ogni profilo la sua formula. Sulla scia dell’esperienza maturata da Cadiprof , la Cassa di assistenza sanitaria integrativa dedicata ai dipendenti degli studi professionali, l’offerta di Gestione Professionisti è stata calibrata per affiancare le polizze basse delle Casse di previdenza attive soprattutto per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi e si orienta su tre tipologie di intervento che si agganciano al Contratto collettivo nazionale degli studi professionali. La prima formula è rivolta infatti ai datori di lavoro, soci e associati che applicano il Ccnl studi e prevede un meccanismo di attivazione automatica delle coperture, articolato su quattro formule: Base, Base plus, Premium e Premium plus, parametrate al numero di dipendenti dello studio. Per gli altri professionisti sono disponibili quattro coperture volontarie (Base, Premium, Upgrade e Infortuni & Welfare, quest’ultima riservata agli avvocati) che variano in funzione del contributo annuale versato (da un minimo di 48 euro a un massimo di 72 euro). Per entrambe le formule (automatica e volontaria) è possibile poi incrementare il massimale della garanzia sugli infortuni.

Tutele a 360°. Monitorando costantemente i fabbisogni dei professionisti nell’ambito della salute, Gestione Professionisti è riuscita a creare una rete dinamica di tutele che vengono aggiornate periodicamente, alla luce delle prestazioni più innovative erogate dalla capillare rete di Unisalute, leader italiano nell’assicurazione sanitaria per numero di clienti, che gestisce anche il servizio di prenotazioni on line. Un modello operativo che ha dato vita a una vasta gamma di garanzie suddivise in tre pacchetti principali. Il primo, il “Piano assistenza professionisti” consente al professionista di usufruire, per esempio, di check-up annuali, visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie, trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio, un pacchetto maternità (con un massimale di 1.000 euro per evento), una copertura infortuni (con un massimale fino a 50 mila euro) e servizi di consulenza medica e psicologica. Il secondo piano di intervento fa riferimento a quelle prestazioni inoltrate dal titolare di copertura direttamente sulla piattaforma BeProf e liquidate da Gestione Professionisti. In questo ambito rientrano, per esempio, le diarie da ricovero, il rimborso delle spese sostenute per interventi chirurgici ambulatoriali, per visite dermatologiche e per trattamenti fisioterapici a seguito di malattia. Inoltre, sono previsti rimborsi anche per le spese sostenute per l’acquisto e la somministrazione dei vaccini antinfluenzali e anti pneumococco. A questi pacchetti si è aggiunta recentemente la garanzia “Cyber Risk” che indennizza il professionista e lo studio in caso di violazione della privacy e del sistema informatico che causano perdite patrimoniali involontariamente causati da terzi.

Box BeProf QR CODE

Se ancora non sei registrato a BeProf scarica subito su smartphone o tablet l’App BeProf (disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play) o accedi a www.beprof.it. Registrati e potrai verificare la tipologia di copertura attiva; acquistare coperture integrative; inoltrare richieste di prestazioni dirette; usufruire di tutti i servizi disponibili ed essere sempre aggiornato su tutte le novità.

Scarica qui l’App BeProf e registrati subito per verificare la tua copertura e richiedere on line integrazioni, prestazioni e servizi.

Per le informazioni sui servizi BeProf: Chat on line H24.

Per tutte le informazioni su coperture e prestazioni: www.gestioneprofessionisti.it

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.