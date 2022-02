Renato Sanches, la rivelazione sulle dimensioni intime: “Ce l'ha enorme, roba folle”

24 febbraio 2022 a

a

a

Il futuro di Renato Sanches potrebbe essere in Italia con Milan e Roma che negli ultimi mesi sono state accostate a lui e ad un suo possibile acquisto in estate. Ma prima di parlare di calciomercato c’è spazio per una rivelazione piccante sul centrocampista portoghese del Lille. A parlare del nazionale è Javi Martinez, suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco, che ha rilasciato un’intervista a MostoppiTV nella quale ha stupito tutti tirando fuori un dettaglio intimo che lascia senza parole: “Le dimensioni del suo pene sono folli. Dovrebbe essere esposto da qualche parte affinché il mondo intero lo veda”. Chissà come prenderà questa dichiarazione Renato Sanches: tutto il mondo parlerà di cosa ha lì sotto.

Video su questo argomento Come si è ridotto Arturo Vidal: che paura su TikTok

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.