Papa Francesco e la preghiera del buonumore, ecco il testo citato a Che tempo che fa

Il sorriso fa bene allo spirito e al corpo, come ha sottolineato Papa Francesco nell'intervista concessa a Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 6 febbraio. "Il senso dell’umorismo è una medicina" e "ti fa relativizzare le cose, ti rende gioioso, fa tanto bene" ha detto Jorge Mario Bergoglio sottolineando che da "40 anni" recita la preghiera del buonumore di san Tommaso Moro, che si conclude con queste parole: "Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri". Le parole del Pontefice hanno incuriosito molti, cattolici e non, che sono andati alla ricerca di una preghiera così singolare. Eccola:

Il Papa vuol convertire la tv: domani in udienza da Fabio Fazio

Preghiera del buon umore

Dammi o Signore, una buona digestione

ed anche qualcosa da digerire.

Dammi la salute del corpo,

col buonumore necessario per mantenerla.

Dammi o Signore, un'anima santa,

che faccia tesoro di quello che è buono e puro,

affinché non si spaventi del peccato,

ma trovi alla Tua presenza

la via per rimettere di nuovo le cose a posto.

Dammi un'anima che non conosca la noia,

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,

e non permettere che io mi crucci eccessivamente

per quella cosa troppo invadente che si chiama "io".

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo,

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,

affinché conosca nella vita un po' di gioia

e possa farne parte anche ad altri.

Tommaso Moro

