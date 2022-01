Giorgio Gaber e l'omaggio di Google con un Doodle nel giorno del compleanno

Carmen Guadalaxara 25 gennaio 2022 a

Ci sono due sedie su un palco Rai, in televisione, immagini di repertorio di fine 2001. Adriano Celentano fa a Giorgio Gaber, con il sorriso suo divertito: «Guarda che Giorgio Gaber... Giorgio Gaber, tra nove anni, non se lo ricorda più nessuno». Il Signor G allora allarga le braccia: «Facciamo almeno dieci, dai». Qualche mese dopo, all'inizio del 2003, Giorgio Gaber sarebbe morto come la storia ha raccontato: a 63 anni, nella sua casa di Montemagno di Camaiore, provincia di Lucca, dopo una lunga malattia a cui aveva dedicato anche una canzone che già dal titolo non ne nascondeva il nome, Il cancro. Oggi In occasione dell’ottantesimo compleanno di Giorgio Gaber, Google, ha voluto dedicargli il Doodle di oggi, la speciale scritta dedicata ai grandi personaggi e ai grandi eventi. Buon Compleanno Giorgio!

