"Sono pazzo di Frozen" e violenta il pupazzo di Olaf. Folle raptus nel negozio di giocattoli, il video choc

Scene agghiaccianti in un centro commerciale dove un giovane ha violentato due grossi pupazzi di peluche all'interno di un negozio di giocattoli, e poi come se nulla fosse se ne è andato lasciando gli oggetti esposti con l'altra merce. È accaduto in un punto vendita della catena Target in Florida. Cody Meader, 22 anni, è stato condannato a sei mesi di libertà vigilata dopo aver dichiarato di non contestare le accuse per atti osceni e altre fattispecie di natura penale.

Il ragazzo è stato arrestato alla fine del 2019 dopo aver danneggiato "intenzionalmente e maliziosamente" i giocattoli, riporta The Smoking Gun che ha pubblicato le carte de caso, dalle quali emerge anche che Meader ha "eiaculato sulla merce".

Il raptus sessuale è esploso nelle corsie del negozio. Il 22enne di St. Petersbourg ha portato un unicorno di pezza al reparto biancheria da letto per bambini, quindi "ha preso l'unicorno e l'ha messo contro il suo pene e ha iniziato un movimento sessuale come se il soggetto stesse cercando di fare sesso con l'unicorno", riportano i poliziotti. Il movimento sospetto ha attirato l'attenzione della sicurezza come si evince dalle immagini delle videocamere all'interno del negozio che hanno ripreso la scena assurda (in fondo all'articolo il filmato della videosorveglianza).

Con indosso pantaloncini e una maglietta di Star Wars, Meader si è poi recato davanti al negozio e "ha raccolto un pupazzo di neve di Olaf", tra i personaggi più amati dai bambini della serie di film d'animazione DIsney "Frozen", e "ha iniziato a fare sesso con questo peluche", tutto ripreso in video. "Il soggetto ha finito di fare sesso con il peluche e ha eiaculato su di esso" racconta l'agente intervenuto sul posto dopo la chiamata dal centro commerciale.

Il giovane è stato così fermato e ha mostrato un comportamento confuso, ha ammesso di fare spesso "cose stupide" e di essere "pazzo per il pupazzo Olaf" che, dopo la "violenza", ha riposto accuratamente tra gli altri peluche in vendita... Finito davanti a un giudice, Meader è stato condannato pochi giorni fa per un reato minore e ha ricevuto una multa di 725 dollari comprensivi delle spese processuali.

