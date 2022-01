Laura Bono, per Simone Di Matteo torna solista in un featuring con Andrea Crimi

Maria Monsè 07 gennaio 2022 a

a

a

Laura Bono, cantautrice varesina, tra i vincitori del Festival della Canzone Italiana (ha trionfato sul palco dell’Ariston nel 2005 con la sua “Non credo nei miracoli” durante il 55esimo Festival di Sanremo), e membro della band tutta al femminile Le Deva, annuncia in pompa magna la sua collaborazione musicale con Simone Di Matteo.

“Canterò per Simone Di Matteo”, scrive sul proprio profilo Instagram attraverso un post che la vede immortalata mentre è intenta a sfogliare L’amore dietro ogni cosa, la raccolta antologica da cui Di Matteo ha realizzato per la New Music Internazional il primo concept album a livello internazionale concepito interamente a partire da un’opera letteraria, operazione che potrebbe garantire allo spostato di Pechino Express uno dei riconoscimenti più ambiti: il Guinness World Records.

E così Laura Bono, dopo un passato da solista, il suo ultimo e quarto disco Segreto risale al 2015, torna alla ribalta, per la gioia dei suoi fan, con Ci Vediamo Lunedì, però questa volta senza Le (sue) Deva. Il brano, terzo singolo estratto dall’album L’amore dietro ogni cosa, oltre ad affiancare Andrea Crimi, la vedrà vestire i panni della protagonista del videoclip ufficiale insieme all’attore Andrea Candeo per la regia di Marco Bertani e con la produzione di Modo Agency.

Un sodalizio artistico nato nel 2016, di cui entrambi vanno fieri, quello tra la Bono e l’Irriverente Simone Di Matteo. “Oggi - afferma la Bono - oltre ad una forte amicizia, ci lega un progetto discografico senza eguali. Sono contenta che mi abbia pensato e scelto come interprete per il suo album. Quando credi di aver sentito tutto sull’amore, arriva sempre quel momento in cui ti rendi conto di non averne percepito comunque abbastanza, specialmente se non hai letto quello di cui racconta Simone Di Matteo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.