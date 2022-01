04 gennaio 2022 a

Nuovo anno, solita Elettra Lamborghini. Il buon 2024 per i suoi follower è davvero nel suo stile: "Primo post del 2022! Questa non é una foto é un augurio a che abbiate tanta fikah nel vostro anno nuovo. Certo se é come me ancora meglio. Con amore" ha scritto l'ereditiera e cantante mostrandosi in costume con un conturbante costume rosso fuoco.

