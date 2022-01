Oroscopo 2022 di Barbanera, l'Acquario mese per mese: voglia di socialità, che assecondi con gioia

01 gennaio 2022 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno dell'Acquario. L’amicizia di Mercurio, Saturno e Marte, i pianeti che danno forza alle idee e promuovono le tue iniziative, ti vivifica. E l’aria che respiri è come a te piace, carica di fermenti innovativi, di evoluzione, di anelito di libertà. Non alimenti le illusioni, ma ti spendi concretamente, a partire da agosto con animo ardente, affinché i tuoi progetti possano realizzarsi.

L'Acquario e l'amore

Gli astri quest’anno ti vogliono più che mai uno spirito libero e trasgressivo. Certo, la tua non è la coppia tradizionale, quella della spesa insieme al supermercato o della passeggiata mano nella mano, però l’idea del grande amore ti esalta e per raggiungerlo sei pronto alla lotta, ma anche al compromesso. Il 2022 è l’anno in cui viene alla luce la polvere nascosta sotto i tappeti, l’anno del bilancio. Un anno vivo ed eccellente, se potrai essere te stesso per dare forma al tuo ideale di unione, esprimendo non soltanto il desiderio del cuore ma anche della mente. Con la complicità, la comprensione reciproca e il rispetto tutto potrà essere risolto, in particolare a partire dall’estate, quando si accendono i razzi propulsori e sarai un po’ più dinamico, più coraggioso, aperto in mille direzioni.

L'Acquario e il lavoro

Determinazione, potere decisionale, autorevolezza sono doti su cui far leva in un anno dove non solo ti sarà possibile riguadagnare eventuali posizioni perdute, ma anche programmare con cura e realizzare scelte e aspirazioni. Ci sarà solo da gestire al meglio lo spirito ribelle che può metterti contro un superiore poco elastico o sottrarti l’appoggio prezioso della famiglia. Incomprensioni ed eventuali insoddisfazioni vanno analizzate lucidamente: qualsiasi cosa tu stia cercando, il primo gradino passa per una messa a fuoco e il secondo per la perseveranza nel trovarla. La seconda parte dell’anno, in particolare, metterà in mostra la tua natura sociale e comunicativa, quella che nel lavoro di équipe sa dare il meglio di sé. L’apporto di razionalità, spirito costruttivo e lungimiranza fornito dalla congiunzione di Saturno ben si coniuga con l’energia di Marte in sosta nei Gemelli e la spinta entusiasta di Giove in Ariete. Passaggi che sollecitano il coraggio, ti invitano ad alzare il tiro per realizzare ciò che desideri, la stabilità prima di tutto. La solidità di un’occupazione che oltre a garantirti la sicurezza economica soddisfi la parte più creativa di te, ti consenta di fare nuove esperienze e di mettere a frutto i tuoi talenti, in una perfetta simbiosi tra ciò che sei e ciò che fai.

Gennaio - Si apre un anno con a fianco Saturno. Sei più razionale e composto del solito. Ma quando vuoi, sai ricorrere all’estro che da sempre ti contraddistingue.

Febbraio - Il Sole ti dà una carica di energia che in questo momento dell’inverno ti serve. Il carisma è il tuo biglietto da visita. Nelle amicizie sei il più ricercato.

Marzo - L’amore torna ad occupare i tuoi pensieri con Venere in transito nel segno. I sentimenti richiedono dedizione e altruismo. Ora è importante ricordarlo.

Aprile - Non prendere decisioni avventate in campo lavorativo. Urano ti rende impulsivo di fronte a una scelta che richiede più ponderazione, ma anche consigli di amici e saggi colleghi.

Maggio - La primavera annuncia la voglia di gite fuori porta e brevi vacanze. Un frizzante Mercurio crea le occasioni giuste per lo svago e accoglie i tuoi desideri.

Giugno - Ti piace allenare il tuo fisico per la prossima prova costume. Un Marte sportivo favorisce tempi e modi del tuo rimetterti in perfetta forma. E in poco tempo.

Luglio - Venere e Saturno sono adesso gli astri che ti informano sulla profondità del tuo amore. Alimentato dalla costanza, dalla comprensione reciproca, dall’intesa fisica.

Agosto - Qualcuno alza la voce anche se sei in vacanza? E tu lo sai calmare con la ragionevolezza delle tue parole. Saturno ti infonde equilibrio e capacità di persuasione.

Settembre - Giochi a carte scoperte. Con Marte al tuo fianco, sei chiaro e leale. In ufficio ti fai rispettare esibendo i risultati concreti che sono sotto gli occhi di tutti.

Ottobre - Un bel Giove rende efficaci le tue mosse nell’attività professionale. Decidi rapidamente, senza fallire un colpo. È proprio vero che la fortuna aiuta gli audaci.

Novembre - L’affermazione procede a grandi balzi. Marte e Saturno sono i fautori di una decisa corsa verso il successo. Ricordati però anche di curare il tuo nido di affetti.

Dicembre - Chiudi un anno molto proficuo grazie ai benefici di Saturno. Adesso è il momento di prenderti una pausa di distensione, magari nel comfort del focolare domestico.

