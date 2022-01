Oroscopo 2022 di Barbanera, il Sagittario mese per mese: innumerevoli possibilità per farti apprezzare

01 gennaio 2022 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno del Sagittario. Regista del nuovo anno, Giove proietta eventi che mettono in luce la tua forza di carattere e la naturalezza con cui ti fai largo nella vita. Ti distingue il colpo di genio cui segue la mossa felicemente vincente. Ma oltre al guizzo dell’intuito non ti farà difetto la razionalità, che potrà servirti tanto nel concreto quanto nelle tue speculazioni più ampie, anche filosofiche e morali.

Il Sagittario e l'amore

È un anno in cui l’amore farà rima con chiarezza, dentro, fuori e intorno a te. Hai bisogno di riflettere e capire, di risposte, ma che guazzabuglio! Quando e se non saprai dove andare resta in ascolto. I dilemmi cruciali, i problemi familiari e le incertezze che nella prima parte dell’anno ti renderanno contraddittorio nei comportamenti ti faranno avanzare fra alti e bassi. Li scioglierai a partire da maggio, mese che inaugura un lungo periodo di vivacità e dinamismo. Stanco di viaggiare sottocoperta, di dire sì e pensare no, con determinazione e pragmatismo metterai fine alle storie ambigue, ai vorrei ma non posso, e ti impegnerai perché la relazione riprenda a viaggiare a velocità da crociera nei mari azzurri dell’amore verso la destinazione desiderata. Il passaggio di Giove in Ariete ti fornirà il carburante, cioè la sicurezza in te stesso per fare la scelta giusta.

Il Sagittario e il lavoro

Rivedere gli obiettivi e le esigenze sulla base dei cambiamenti lavorativi e personali in atto: questo potrebbe descrivere lo stile dell’anno, specie nella sua prima parte. Ad influire saranno anche le motivazioni personali o meglio, la temporanea assenza di entusiasmo e di interesse per quello che fai. Per un’indole dinamica come la tua, sempre in cerca di emancipazione, che vuole arrivare lontano, il lavoro di routine può essere un tormento. Ancor più se non adeguatamente retribuito, se non c’è una sfida da raccogliere, qualcosa di nuovo da imparare ogni giorno o un problema da risolvere. Insomma il tempo passato sulle sudate carte ti sembrerà sprecato e il tuo naturale ottimismo perderà qualche colpo. Fino a maggio periodo un po’ insidioso, da attraversare con la massima chiarezza e consapevolezza, evitando scelte dettate dalla sensazione che il bicchiere sia irrimediabilmente mezzo vuoto. Scelte che potrai valutare a partire dall’estate, quando avrai le idee più chiare e a muoverti non saranno l’insofferenza o le fantasie senza capo né coda, ma la visione nitida di quello che veramente desideri. Il coraggio è una delle tue qualità di spicco ed è la risorsa che ti condurrà alla svolta, alla trasformazione. L’aspirazione al meglio è il principio cardine dell’evoluzione e il richiamo a “seguire virtute e canoscenza” è troppo forte per te, per rimanere inascoltato.

Gennaio - Esordisci col sorriso sul palcoscenico del nuovo anno, avendo Marte come compagno fidato. Possiedi una bella energia psicofisica e un grandioso slancio passionale.

Febbraio - Saturno ti aiuta a moderare le spese cui un Giove imbronciato potrebbe indurti. Sei invece parsimonioso in campo sentimentale, ma qui prova a prodigarti di più.

Marzo - Sull’onda social comunichi con chiunque ti capiti a tiro. Marte e Venere ti fanno seducente e spiritoso. Attento però a non invadere troppo il territorio altrui.

Aprile - Un Sole luminosissimo fa risplendere la tua calda generosità. C’è chi ne vuole approfittare? Sai metterlo subito al suo posto con la tua gentilezza e senza scomporti.

Maggio - Mese per te molto favorevole. Tornano a baciarti con i loro influssi positivi sia Giove che Venere. Ti lasci andare alle emozioni con un pizzico di romanticismo.

Giugno - Sicuro in te stesso come sei ora non ti sei di certo mai sentito. Marte e Giove grandiosi ti infondono una tale padronanza nei tuoi mezzi che scaleresti una montagna!

Luglio - Giove addolcisce i toni troppo ardimentosi e ti spinge a ricavarti sempre più nicchie di placido relax. Gli affetti stabili sono il tuo porto sicuro di sempre.

Agosto - Nel cuore dell’estate pulsa la passione cui non sai resistere. Marte e Venere ti invitano ad abbandonarti all’appagamento dei sensi. E tu ti lasci convincere!

Settembre - Ti costa un po’ riabituarti al ritmo consueto di lavoro. Mercurio ti sostiene e non ti manca un’organizzazione impeccabile dei tempi e dei rapporti con i colleghi.

Ottobre - Saturno benefico ti aiuta a minimizzare alcuni piccoli screzi che si verificano nell’ambiente sociale. La tua natura pacifica vuole la concordia sempre e comunque.

Novembre - Riuscirai a tenere a freno l’indole edonista e gaudente? Giove è di nuovo imbronciato con te, perciò dovrai sforzarti di controllare i piaceri della buona tavola.

Dicembre - Venere e Mercurio ti lanciano in campo sociale e mondano alla vigilia delle feste. Ma fai attenzione a qualche gaffe che un Marte birichino può indurti a commettere.

