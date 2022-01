Oroscopo 2022 di Barbanera, il Capricorno mese per mese: profonde trasformazioni per migliorarti

01 gennaio 2022 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno del Capricorno. Sfrecci come un treno ad alta velocità, fermandoti solo quando ti è richiesto. La tua vita si incanala sui binari giusti e progredisce con risultati formidabili. Plutone, Nettuno e Urano premono sull’acceleratore per farti arrivare primo alla meta. E tu non li deluderai! Venere ti affiancherà e il tuo viaggio non sarà in solitudine, ma allietato dalla compagnia di chi hai eletto a guida del tuo cuore.

Il Capricorno e l'amore

Sarà anche vero che per te lavoro, benessere materiale e sicurezza sono il primo passo per costruire la felicità, ma sai bene quanto l’amore sia necessario per essere sereno e rilassato. Nell’intesa di coppia vuoi la solidità, che non lascia tutto alle sensazioni del momento, ma che punta alla sintonia costruttiva e al rafforzamento reciproco nella quotidianità. In questo senso negli ultimi tempi ci sono stati cambiamenti rivoluzionari, storie felici sono già iniziate. E se sei ancora un cuore solitario, quest’anno crescono notevolmente le possibilità di un incontro che si riveli decisivo. Ma non è neppure escluso che l’attuale vocazione alla felicità favorisca la fine di una relazione che ha fatto il suo tempo per creare le condizioni di una nuova storia, appassionata e coinvolgente. Puoi programmare, fare piani pluriennali, ma soprattutto vivere e godere di ogni attimo!

Il Capricorno e il lavoro

Nuovi stimoli, occasioni e progetti che diventano azioni vincenti. Nel settore professionale investi una carica irresistibile di lucidità mentale, chiarezza di obiettivi e un eccellente tempismo. I risultati, specie nella prima parte dell’anno, non ti deluderanno. Periodo agevolato dal passaggio di Giove in Pesci, che renderà facile padroneggiare gli impegni grazie alla capacità di integrare esperienza, comunicativa e talento organizzativo. Urano in Toro inserirà una nota di originalità e la voglia di osare, valicando i limiti imposti dalla consueta prudenza. E infine per tutto l’anno Plutone lo stratega, l’eminenza grigia che aspira al potere, non quello di facciata ma quello che tiene in mano i fili delle situazioni, ti ispirerà una capacità di persuasione fuori dall’ordinario, suggerendoti di volta in volta la tattica migliore. Seconda parte dell’anno più nervosa, con il passaggio di Giove in Ariete. Un periodo che invita a fare il punto della situazione, a ridimensionare alcuni progetti che potrebbero richiedere un investimento economico forse non a portata di tasca. Tuttavia la spinta al miglioramento non si arresta: per sostenere a lungo una posizione di prestigio occorre guardare dritti in faccia dubbi e insicurezze, avere l’umiltà di accettare consigli e fare, se necessario, una sana autocritica. E tu ne sarai capace.

Gennaio - Apri le danze del nuovo anno in compagnia di Venere in lunga permanenza nel tuo segno. Dov’è finito il tuo distacco emotivo? Ti lasci coinvolgere e non ti penti.

Febbraio - L’amore continua a tenere banco. A Venere nel Capricorno si affianca Marte che unisce la sensualità al sentimento. La tua scalata verso il successo può attendere.

Marzo - La buona sorte ti sostiene, e non solo nella sfera sentimentale. Venere conclude la sua sosta nel segno, ma Giove rafforza le storie d’amore formatesi di recente.

Aprile - Risolvi con la tua consueta praticità un problema di famiglia. Nettuno e Urano ti forniscono le doti di diplomazia per non urtare nessuno e salvare quel che volevi.

Maggio - Qualche nube primaverile passeggera non ti disturba. Per te ci vuol ben altro. Fai attenzione alle spese frivole, Giove ti guarda imbronciato e non ti rende oculato.

Giugno - A Giove contrario si aggiunge Marte, e nell’ambiente di lavoro il livello della competizione e della sfida si può alzare. Ma tu hai nervi d’acciaio e tieni testa a tutti.

Luglio - Plutone nel tuo segno ti ricarica di energie, quelle che ci vogliono per superare brillantemente una prova nel campo sentimentale. L’amore ritorna a veleggiare.

Agosto - Ti godi la vacanza dimenticando gli impegni gravosi vissuti di recente. Nettuno ti invita alla lettura. E tu esplori nuovi autori di romanzi gialli e di spionaggio.

Settembre - In ufficio o a scuola sei un po’ sottotono. Mercurio e Giove ti invitano a non distrarti. Ma risuona ancora il vento caldo dell’estate e la tua mente divaga.

Ottobre - I tuoi superiori creano tensioni? E tu esibisci la tua efficienza, la rapidità di scatto, concludendo ogni incombenza con successo. Urano non ti abbandona.

Novembre - La tua concretezza e le tue capacità decisionali e di azione non si discutono. Plutone fa vedere in famiglia e in coppia quanto il tuo contributo è essenziale.

Dicembre - L’anno si chiude con Venere che torna felice nel tuo segno a porgerti i suoi favori. E il Natale non potrebbe esserti più gradito! In armonia completa con chi ami.

