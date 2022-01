Oroscopo 2022 di Barbanera, i Pesci mese per mese: lo zodiaco ha ricchi doni per te

01 gennaio 2022 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno dei Pesci. Fuochi d’artificio risplendono sul tuo cielo e danno nuovi colori alla tua vita. Vorrai farla brillare di straordinarie luci e tonalità? A te la scelta! Urano, Nettuno, Plutone e Giove parteggiano per te. Lo vedi già dai primi mesi del nuovo anno, quando anche Venere ti spinge a cedere alle emozioni. Non ti farai scappare il biglietto della fortuna che lo Zodiaco ti metterà fra le mani!

I Pesci e l'amore

Il pensiero dell’amore ti accompagna dalla sera alla mattina, i percorsi del cuore ti rendono felice. E gioioso appari nella prima parte dell’anno. Un periodo magico che sembra la trama narrativa di un romanzo rosa con tanto di “vissero felici e contenti”. Finale possibile ma non scontato, poiché per realizzare un’unione solida occorrono un cambio di stile e una bella dose di coraggio. L’audacia di mettere in primo piano i tuoi bisogni e desideri, disegnare una storia che non preveda inutili sacrifici, in cui stare bene prima di tutto con te stesso e assumerti la responsabilità della tua felicità senza delegarla ad altri. Tutto questo avrà un’importanza fondamentale a partire da agosto, quando saranno possibili tensioni e nervosismi. Sostegno reciproco e comprensione si riveleranno allora essenziali per il lieto fine.

I Pesci e il lavoro

Lavorare è un piacere quando l’ambiente è accogliente e ti sostiene lasciandoti libero di operare secondo i tuoi tempi e metodi. È stimolante toccare con mano i risultati ottenuti, vedere che grazie al tuo lavoro la qualità della vita migliora. A questo punto della scalata puoi goderti la visibilità acquisita e continuare l’ascesa in un processo di evoluzione che non pone limiti alle tue possibilità. Sarà utile focalizzare l’aspetto che ritieni prioritario per la tua realizzazione: il denaro o l’occupazione che vuoi svolgere, anche se uno non esclude l’altra. Il periodo che va da gennaio ad agosto è estremamente positivo per valutare ogni proposta, avanzare nella carriera, varare progetti imprenditoriali grazie a prontezza mentale, originalità e circostanze favorevoli. L’ultima parte dell’anno va attraversata con calma e prudenza. Un’agenda carica di impegni e qualche tensione con la famiglia potranno renderti insofferente, sparigliare le carte e convincerti di aver mancato clamorosamente il raggiungimento degli obiettivi. Il nervosismo fa brutti scherzi, ma hai la rara capacità di saperti adattare creativamente. Con estro, senso pratico e ambizione puoi gestire al meglio il susseguirsi degli eventi e trasformarli in nuove opportunità, poiché se l’astrologia non è un’opinione, il cambiamento è una costante della tua esistenza.

Gennaio - Sul palcoscenico del 2022 ecco un munifico Giove che alza il livello dell’ottimismo, della gioia di vivere, della creatività. Ora è il momento di apprezzare i suoi doni!

Febbraio - Urano elettrizzante ti fa svolgere i tuoi impegni alla velocità della luce! Ti resta persino del tempo da dedicare all’ozio. Sei pronto per i tuoi hobby preferiti?

Marzo - Arriva il tuo mese più amato! Sole e Giove ampliano le tue conoscenze arricchendole di persone di qualità. E tu diventi il perno delle nuove amicizie!

Aprile - Con la piena primavera finalmente Venere vola sul tuo segno. E tu manifesti un desiderio di intensa sintonia emotiva, di armonia con la persona che ami.

Maggio - Lo sport ti riempie la vita. Marte è insediato nel segno e promette di metterti a tuo agio. In modo particolare nelle attività acquatiche, come il nuoto o il surf.

Giugno - Il sole estivo ti bacia mettendo in luce la tua bellezza. Plutone in angolo magnifico aggiunge fascino e facilità di seduzione alla forma fisica e alla bellezza.

Luglio - Raggiungere l’armonia in famiglia è la meta più desiderata. Con Sole e Nettuno favorevoli ora puoi riuscirci. Sappi però adattare le tue aspettative alla realtà.

Agosto - Con Venere al tuo fianco in vacanza e in viaggio, sei amabile e corteggiato. Ma a te importa soprattutto piacere e sentire le stesse emozioni con la tua dolce metà.

Settembre - In ufficio e di fronte al pc hai un po’ di difficoltà a riprendere il ritmo abituale. Ti concedi pause di evasione nei tuoi piaceri preferiti. E Nettuno ti facilita molto.

Ottobre - Con Marte imbronciato esprimi uno spirito battagliero e in famiglia sei un po’ troppo severo. Cerca invece di tirar fuori la dolcezza che possiedi naturalmente.

Novembre - Giove, Venere e Nettuno, le forze dell’espansione dell’amore sono con te! Sei irresistibile, ma attenzione: Marte dice che non tutto ti è concesso.

Dicembre - Concludi l’anno in bellezza. Mercurio fa sì che i tuoi cari, in particolare figli e fratelli, siano il faro della tua vita. E le feste giungono graditissime.

