Oroscopo 2022 di Barbanera, la Vergine mese per mese: affronti con determinazione i tanti impegni

31 dicembre 2021 a

a

a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno della Vergine. Vietato esitare! Questo l’imperativo delle forze celesti. Provvisto della qualità più invidiata, la capacità di programmazione, spingi i tasti che muovono la macchina della realizzazione. Urano è il motore dei tuoi avanzamenti, stimola in te la voglia di svolta in ogni settore. Il carburante te lo dona Plutone, che organizza la fucina di risorse che è in te, per farti giungere ai traguardi sperati.

La Vergine e l'amore

L’audacia di essere te stesso: questo il dato più significativo nel 2022. Il coraggio di dire quello che provi, che desideri, per rendere più viva la relazione. Una forza sempre più manifesta in un processo di trasformazione che sta cambiando il tuo modo di vivere gli affetti. Per conquistare nuovi modi di goderti l’amore, ritagliarti spazi da dedicare a quello che preferisci. Una rivoluzione in corso all’interno della quale alcune circostanze si riveleranno una svolta. Un partner distratto, un amore che arriva in carrozza, ma che quasi subito si trasforma in una misera zucca, nuovi progetti di coppia che vi vedono in disaccordo potranno generare incomprensioni momentanee o dar luogo a cambi di direzione. Nelle eventuali scelte tieni presente che principi azzurri o principesse sono una leggenda e che ogni relazione ha insiti limiti e potenzialità.

La Vergine e il lavoro

Si apriranno prospettive molto interessanti sulla scia di una spinta al cambiamento, di una messa a fuoco delle tue reali ambizioni e degli obiettivi che ti stanno più a cuore. I risultati arriveranno a prezzo di un impegno a tratti notevole, e in certi casi ti domanderai se ne valga la pena. Ma di mollare ora non se ne parla. Non è nei tuoi piani adesso che hai una motivazione forte, che la tenacia ti fa compagnia e che sei in grado di programmare la giusta strategia per aggirare gli eventuali ostacoli. Il fattore determinante è la sicurezza nelle tue capacità, il sentire che non sei secondo a nessuno e che l’umiltà è un abito che con il tempo si è ristretto e ora tira da tutte le parti. Anche se in alcuni momenti dell’anno i progetti andranno incontro ad un rallentamento e avvertirai la sensazione di non avere come vorresti il controllo della situazione e una conseguente impressione di scarsa efficienza e di disordine, è probabile che basti una migliore organizzazione perché tutto torni a scorrere liscio. Questo è vero anche nel caso tu sia alla ricerca di una nuova occupazione. Prendendo a prestito una riflessione buddista, l’anno ti suggerisce di “non arrabbiarti con il pozzo che è secco perché non ti dà acqua, piuttosto domandati perché insisti a cercare l’acqua dove sai che non puoi trovarla”.

Gennaio - È l’inizio di un anno all’insegna dell’affettività. Sperimenti la piena concordia con chi ti è accanto e ami di più. Con Venere vicina, sei altruista e generoso.

Febbraio - Al desiderio di piacere si aggiunge la voglia di conquista effettiva. Marte ti favorisce e si unisce al costante appoggio di Venere. Bando alle timidezze!

Marzo - La primavera cambia alcune carte in tavola e a te i mutamenti non piacciono. Attenzione alla linea, cui tieni moltissimo. Giove non ti fa resistere alla buona tavola!

Aprile - La tua dolce metà ti chiede di mettere in gioco le tue vere emozioni. Venere non lascia scampo per sotterfugi. È il momento di lasciare da parte la tua freddezza.

Maggio - Marte imbronciato annuncia una fase stancante al lavoro. Rallentare il ritmo, forse frenetico, non ti fa male, anzi ti aiuterà poi a riprendere con più entusiasmo.

Giugno - Venere torna a stupirti con la bellezza e la freschezza della natura, delle ritrovate passeggiate all’aria aperta, del mare. Ti ritempri e riprendi vigore e allegria.

Luglio - Volenteroso, spendi a piene mani l’energia nel lavoro. Urano è il tuo treno, ma non far sì che tutti si accodino e salgano sulla locomotiva che stai conducendo!

Agosto - Uno strepitoso Mercurio nel tuo segno ti fa effervescente e ricercato. Anche tu, quando vuoi, sai essere mondano e sofisticato. Basta con l’esibizione dell’austerità!

Settembre - La ripresa autunnale ti vede in perfetta forma fisica e mentale. Non ti lasci trascinare in competizioni tra colleghi d’ufficio, cui ti espone Marte ora contrario.

Ottobre - Ami condividere stimoli culturali fra i tuoi amici in un clima di scambio di idee. E con Plutone vicino hai sempre la risposta a portata di mano.

Novembre - Non esagerare nelle tue prestazioni sportive, Marte ti pungola a spingerti al massimo, ma tu sappi valutare i tuoi limiti. Te ne avvantaggerai nel lungo periodo.

Dicembre - Torna a splendere la fiamma della passione e riscalda le tue feste di fine anno. Abbandoni le consuete scuse lavorative e ti lasci andare all’abbraccio dei sensi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.