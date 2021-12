Oroscopo 2022 di Barbanera, il Cancro mese per mese: il nuovo anno esalta le tue energie vitali

31 dicembre 2021 a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno del Cancro. I pianeti del cambiamento, Nettuno e Urano, ti sono vicini e si compie il prodigio della tua metamorfosi. Da anatroccolo a cigno: “evoluzione” è il leitmotiv che per te risuona in cielo. E tu lo ascolti, ne fai tesoro. Solo Plutone può offuscare a tratti il tuo orizzonte, ma per insegnarti a non dare nulla per scontato, a rinforzare le tue difese, a moderare le eccessive ambizioni.

Il Cancro e l'amore

Le geometrie astrali, rispetto agli anni passati, sono diverse e le conseguenze sull’amore significative. Gestisci con maggiore sicurezza la relazione e la qualità del sentimento ne risente favorevolmente. Avverti con forza l’esigenza di uscire dai vecchi ambiti e la voglia di libertà, che non è fuga dal partner ma desiderio di vivere insieme le più straordinarie scoperte. In tutto questo c’è lo zampino di Giove in Pesci e l’impulso di Urano in Toro. Ma sopra ad ogni cosa c’è una tua rinnovata chiarezza, nel mondo caotico delle emozioni. La ricerca dell’amore non è sollecitata da una mancanza ma dalla pienezza del cuore. E se Plutone, stabilmente piazzato nell’altra parte del cielo, proietta ombre e richiama il passato, questo è l’anno giusto per trovare il filo conduttore che unisce senza soluzione di continuità ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà.

Il Cancro e il lavoro

Sarà un anno denso, ricco di risultati e soddisfazioni, specie economiche. Potresti ottenere il trasferimento agognato, incrementare gli affari, metterti in buona luce con la clientela. Si profila una prima parte dell’anno eccellente, in cui tutto può davvero andare scorrevolmente nella direzione desiderata. Non tanto per grazia ricevuta quanto per l’entusiasmo, la creatività, i progetti a largo spettro che metterai in campo, dove la stabilità non sarà immobilismo ma sicurezza conquistata. Il periodo di massimo fulgore è previsto da gennaio a maggio, con una replica da metà ottobre a dicembre. Dalla seconda parte di maggio il cambio di orbita di Giove dai Pesci all’Ariete potrà coincidere con una fase meno brillante sia sul piano progettuale sia per un lieve calo della fiducia nelle tue possibilità. I fattori frenanti forse saranno questioni familiari o magari un superiore che, per timore di essere messo in ombra, porrà qualche ostacolo sulla tua strada. O ancora la burocrazia, i colleghi poco collaborativi, imprese improbabili che richiedono un ingente investimento economico. Tuttavia in un equilibrio affiancato dalla cautela, procederai verso un cambiamento felice, realizzando una sintonia appagante tra ciò che sei e ciò che fai.

Gennaio - Apre il 2022 un Giove benefico. L’aria è cambiata, ma tu ancora non ci credi. Non stai sognando! Ti aspetta un cielo dipinto d’azzurro. E lo avverti già adesso.

Febbraio - Venere raffredda i tuoi bollenti spiriti. Porta un po’ di pazienza perché l’amore è in procinto di sbocciare, attende solo l’occasione giusta per sorprenderti.

Marzo - Con la primavera rifiorisce la tua gioia di vivere. Sarà un crescendo che a fine mese ti scoprirà euforico. La realtà avrà una luce diversa per merito di Nettuno.

Aprile - Il nido familiare occupa i tuoi pensieri. Agisci usando il buonsenso pratico e con Venere al tuo fianco ti spendi affinché nulla possa mancare ai tuoi cari.

Maggio - Con la bella stagione ti rimetti in forma. Marte ti aiuta ad allenarti ma Giove, ora imbronciato, rende difficoltoso astenersi dai piaceri della buona tavola.

Giugno - Ti difendi bene da chi ti rimprovera di essere poco attivo. Un arguto Mercurio ti aiuta a mettere le carte in tavola in ufficio e a convincere con la concretezza.

Luglio - Sei nel cuore dell’estate. Sole e Venere ti stringono in un caldo e tenero abbraccio. La tua condizione ideale? Una quiete dolce e oziosa. Che adesso si realizza.

Agosto - Ardito e decisionista, così appari ai tuoi cari. Ma a te non dispiace godere dei favori combinati di Marte e Urano! E chi ti chiama pigro sbaglia di grosso.

Settembre - Sei distratto al rientro dalle ferie? Mercurio e Giove producono una scarsa comunicazione con i colleghi. Ma recuperi il buonumore grazie agli amici di sempre.

Ottobre - Se vuoi farti ascoltare, usa una logica più convincente. In amore rischi di non farti capire. Empatia e un eccezionale intuito ti fanno uscire da un vicolo cieco.

Novembre - Torna il sereno e riscalda il tuo nido. Venere conferma le tue doti di grande amatore, mentre Giove ti fa vedere che sei sulla giusta strada e ti vuole appagato e sereno.

Dicembre - Urano ti rende affabile con gli amici e molto premuroso con i familiari. Pregusti le feste di fine anno nel modo a te più caro, dunque in perfetta sintonia con chi ami.

