Oroscopo 2022 di Barbanera. Il Toro mese per mese: cogli le opportunità che il presente ti offre

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno del Toro. Cogli le opportunità che il presente ti offre. Astri benevoli ti indicano il sentiero. Ti incammini provvisto di buon senso e di un pizzico di gusto per l’avventura. Né ti mancano tenacia e spirito di adattamento, carte vincenti per traguardi ambiziosi. A soppesare le tue mosse c’è Saturno, che ti invita a dare il meglio, spronandoti ad arrivare per primo. E tu non demordi! Giove, Urano, Nettuno e Plutone sono lì a proteggerti e a incoraggiarti.

Il Toro e l'amore

Ritmo animato, nel 2022! Decollerai, ti alzerai in volo verso nuovi oriz- zonti, ma capiterà anche che dovrai mordere il freno quando le circostanze diventeranno più tempestose. Se in coppia ti sembrerà di essere tra le sabbie mobili, potrai rimanere fermo o percorrere la via verso la salvezza, afferran- do la solida fune della complicità, del desiderio autentico, degli obiettivi per il futuro, quelli che appartengono a voi come coppia. Magari chiedendo la collaborazione del partner, se ritieni che, malgrado le mancanze, sia l’amore della tua vita. Giove in Pesci fino a maggio ti regalerà un periodo all’insegna della comprensione e dell’accettazione, riportando il sentimento in primo piano e incoraggiando la comunicazione. Il piano B per uscire dalle secche, con un po’ di impegno da parte di entrambi, funzionerà alla perfezione.

Il Toro e il lavoro

L’anno parte in salita, o meglio, con qualche rallentamento, in cui non tutto forse si svilupperà nel modo desiderato. Ma ad ogni salita segue sempre una discesa e fino a marzo, con Marte e Giove a farti da spalla, recuperi terreno e velocità. Provvidenziale questa tregua, che ti consen- tirà di riordinare idee e progetti, aggiustare il tiro o chiudere con un lavo- ro poco soddisfacente. A questo proposito qualche attenzione è doverosa. Fino a maggio avrai occasioni promettenti sul piano professionale, che potrebbero comportare un cambiamento a tutto tondo e soprattutto il me- ritato riconoscimento del tuo potenziale creativo e della tua professiona- lità. Con queste prospettive, sui tempi lunghi nulla è precluso. E se per operare in un ambiente sereno, che rende più facile e piacevole il lavoro, o per ricoprire un incarico soddisfacente, dovrai pagare il pedaggio di una retribuzione ridotta o di un contratto a termine, valuterai con calma i pro e i contro, osservando da quale piatto pende la bilancia. La scelta sarà tua e solo tua. Familiari e amici potranno offrire suggerimenti, ma alla fine l’ultima parola spetta a te. Considera che la fase è transitoria e che a volte le opportunità arrivano mascherate da ostacoli. Hai l’occasione per sfrondare gli obiettivi da tutto ciò che adesso è prioritario e per seguire le tue intime aspirazioni.

Gennaio - Si alza il sipario e ti scopre a braccetto con Venere, ma- drina stellare che intensifica il livello dei tuoi coinvolgimenti sentimentali. Che lo spettacolo inizi!

Febbraio - Poni un freno a recenti follie. Mercurio è il benefico ispiratore delle tue decisioni e saprà aiutarti a discernere, tenendo con te solo chi ti ha preso mente e cuore.

Marzo - Affronti a viso aperto una sfida che ti fa sentire particolarmente vivo. Un Giove fiducioso ti infonde coraggio e sguardo lungimirante. E la vittoria si fa vicina.

Aprile - È in arrivo il riposo del guerriero, dopo varie fatiche. La primavera è la stagione ideale per concederti quel relax cui da tanto aneli. Venere torna a sorriderti!

Maggio - La tua libertà è un bene impagabile, te lo fa comprendere Saturno imbronciato che ti stimola a far vedere chi sei. In ufficio, in famiglia, in amore tieni il punto.

Giugno - Giochi una partita dove impegni la saldezza dei nervi unita alla fermezza dei propositi. Un potente Plutone è dalla tua parte! Se credi in te nessuno può fermarti.

Luglio - Con l’estate tornano le passeggiate, il piacere del moto all’aria aperta e, se vuoi, lo sport. Hai Marte nel tuo segno che rimette in perfetta forma il fisico.

Agosto - Anche se non tutto è proprio come vorresti, sorridi ugualmente al cielo delle vacanze. È saggio adesso tener fuori le seccature e godersi gli affetti più sinceri.

Settembre - Riprendi la routine con slancio ottimistico e buona volontà. Urano nel segno ti dona quelle doti di infaticabilità per cui macini lavoro senza alcuna fatica.

Ottobre - Un duro e puro come te ora si mostra adattabile in più di un’occasione. Nettuno ti mette in mano la carta della flessibilità. Stupisci tutti e vinci con estrema facilità.

Novembre - È la fiamma del focolare domestico a scaldarti il cuore. Giove ti raccoglie attorno ai tuoi familiari, per farti prendere cura di loro con tutta la tua dedizione.

Dicembre - Uno spirito sbarazzino si impossessa di te e ti fa vivere le feste natalizie in spensieratezza. Mercurio e Venere gareggiano per vederti svolazzare di qua e di là.

