Risiko Quirinale, perché deve andarci Gentiloni. Osho svela il primo amore satirico

Dal bis di Sergio Mattarella a Silvio Berlusconi, dal trasloco da Palazzo Chigi di Mario Draghi agli ultimi nomi del toto-presidente Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni... Impazza il risiko del Quirinale a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

Tra gli ospiti giovedì 9 dicembre Federico Palmaroli, in arte Osho, l'illustratore satirico delle "foto parlamenti" che i lettori de Il Tempo conoscono bene vedendo tutti i giorni i suoi lavori sulla prima pagina del quotidiano.

Chi è il suo favorito per la presidenza della Repubblica? E da Osho spunta il nome che non ti aspetti. "Tifo Gentiloni al Quirinale. Perché? Ho cominciato con lui a fare satira politica, e con lui ho fatto alcune delle mie cose migliori" dice Palmaroli. L'ex premier e attuale commissario europeo per gli Affari economici "ha una mimica tutta sua, particolare" e a livello di satira "è il mio primo amore".

"Però l'auspicio, più politico, è che ci vada Draghi al Quirinale - afferma l'illustratore satirico in libreria con il libro Carcola che ve sfonno - perché spero che si vada a votare. ma questo è un mio auspicio personale".

