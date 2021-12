Chi fa risorgere Marcello Dell'Utri? Il video di Gabriella Giammanco gli fa cadere l'occhio

06 dicembre 2021 a

a

a

Gabriella Giammanco fa risorgere Marcello Dell’Utri. La senatrice, nonché Vice Presidente di Forza Italia a Palazzo Madama, si è fatta riprendere per un messaggio a favore del vaccino: la Giammanco ha ricevuto la terza dose anti-Covid e ha documentato il tutto con un video su Instagram. E chi spunta a sorpresa tra coloro che mettono il like? Proprio Dell’Utri. Il fedelissimo di Silvio Berlusconi lo scorso 23 settembre è stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Palermo dopo l'accusa di minaccia a corpo politico dello Stato, insieme agli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. I giudici hanno stabilito che "non ha commesso il fatto” e ora può navigare sui social senza problemi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.