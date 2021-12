Il crostaceo da non comprare assolutamente: ecco il marchio ritirato per rischio microbiologico

03 dicembre 2021 a

Ennesimo richiamo del ministero della Salute per tutelare la salute degli italiani. Sul sito del dicastero guidato da Roberto Speranza è stato reso noto che a finire nella lista dei cibi da non consumare assolutamente è la polpa di granceola del marchio Fish & Friends a causa di un rischio microbiologico. Il lotto in questione è il 162507 e viene prodotto dalla Cam Evolution Srl nello stabilimento di via Saloni 33 di Chioggia, in provincia di Venezia. Ad emergere e a giustificare il richiamo dagli scaffali dei supermercati è la presenza di un batterio, il Listeria Monocytogenes. Nell'avvertimento del ministero si legge "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato". La data di scadenza del prodotto a base di granchio è fissata al 7 dicembre 2021, con la confezione venduta che pesa 150 grammi. Occhio al crostaceo!

