Rischio microbiologico e presenza di batteri nel salame: il marchio ritirato da evitare in ogni modo

30 novembre 2021

Il ministero della Salute ha aggiornato la lista dei cibi che sono stati ritirati dai supermercati e a cui bisogna prestare massima attenzione visti i rischi per la salute. A finire nella lista nera del dicastero guidato da Roberto Speranza è lo strolghino, un tipo di salame, prodotto dal Salumificio Ducale. Il richiamo dai supermercati è datato 24 novembre e riguarda il lotto di produzione Z43S (con marchio di identificazione CE IT 9 661L) prodotto nello stabilimento di via Macello 10 a Colorno in provincia di Parma. Come riferito nel documento ufficiale il prodotto viene venduto sfuso ed ha un peso di circa 200 grammi e il motivo del ritiro è il rischio microbiologico per via della "presenza di listeria monocytogenes a seguito di campionato ufficiale eseguito dall'autorità competente". Il salame in questione è stato quindi ritirato dagli scaffali dei supermercati e si invitano i clienti che hanno acquistato il prodotto di non consumarlo e restituirlo al punto vendita.

