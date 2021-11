"Rischio chimico". Il ministero della Salute corre ai ripari e parte il ritiro: la farina da non comprare

29 novembre 2021 a

Nuovo aggiornamento dal ministero della Salute che sul proprio sito comunica i cibi che rappresentano un rischio per la salute e che quindi vengono ritirati dal mercato. A finire sotto la lente di ingrandimento è la farina di mais fioretto prodotta dal marchio Molino Sapignoli. Nel lotto 210249, prodotto nello stabilimento di Calisese di Cesena in provincia di Forlì-Cesena, venduto in scatole da un chilo e con scadenza fissata al 1 ottobre del 2022 è stata riscontrata una non conformità dei valori delle micotossine. Questo ritiro del prodotto dagli scaffali dei supermercati è stato indicato nella categoria "rischio chimico" dal dicastero guidato da Roberto Speranza.

