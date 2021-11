Protezione ed ecosostenibilità, il successo delle mascherine ecologiche Ninfea

Ninfea Srl, la storia delle mascherine nate da un impegno sensibile ed ecosostenibile

22 novembre 2021

Asolo, 12 novembre 2021 - Laura Pilotto è un’imprenditrice veneta, che guida la sua azienda nel settore tessile con ambizione e perseverante impegno, e che in seno all’emergenza sanitaria ha prontamente risposto alla carenza di dispositivi di protezione. Una storia di imprenditoria femminile – Facciamo un passo indietro, a quella primavera del 2020 che ha cambiato la nostra quotidianità e che ha messo a dura prova tante realtà imprenditoriali lungo tutto lo Stivale. In poche settimane, contando su un’équipe di esperti tutta al femminile, Ninfea Srl, azienda veneta impegnata nel settore tessile, ha convertito la propria produzione nella realizzazione di mascherine riutilizzabili, dagli altissimi valori protettivi, dotandosi di strumentazioni professionali che oggi permettono la confezione di migliaia di unità giornaliere. Un impegno sensibile ed ecosostenibile – Il binomio tra sicurezza e sostenibilità è indispensabile per Ninfea Srl, che ha sviluppato una soluzione ergonomica e riutilizzabile da adulti, adolescenti e bambini. “Il Made in Italy è da sempre ambasciatore globale di qualità e deve poterlo essere anche di valori etici.” – afferma Laura Pilotto. Sono mascherine chirurgiche di Tipo II lavabili, con Efficienza di Filtrazione Batterica pari al 99%, realizzate in tre diversi modelli (per adulti, adolescenti e bambini).

Ma anche nel pieno dell’emergenza nazionale, l’azienda veneta ha bocciato le politiche non sostenibili. Il binomio tra sicurezza e sostenibilità è indispensabile per Ninfea Srl, che ha sviluppato una soluzione ergonomica e riutilizzabile. E proprio in un periodo di grande impegno a livello europeo, in cui si punta a ridurre l’impatto ambientale dell’uomo sulla Terra, Laura Pilotto ci ricorda che è fondamentale accelerare la marcia verso stili di vita sostenibili, affiancando un cambiamento sociale a quello produttivo ed economico. L’uso sregolato della plastica e di altri articoli usa e getta non può essere la risposta per continuare ad abitare il pianeta che ci ospita. Le mascherine Ninfea, resistenti ad oltre 20 lavaggi domestici, sono realizzate in 100% cotone certificato OEKO-TEX e rispettano alti standard ergonomici e di traspirabilità. Ninfea Srl è stata la prima azienda in Italia ad aver ottenuto l’omologazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità per la produzione di mascherine chirurgiche di tipo II lavabili, provviste di Marcatura CE come Dispositivo Medico di Classe I in accordo alla Direttiva Europea 93/42/CE e al Regolamento UE 745/2017. – Le aziende e le realtà interessate a raccogliere maggiori informazioni sull’iniziativa potranno visitare il sito Internet www.ninfeasrl.it oppure contattare Ninfea Srl all’indirizzo email [email protected] . Laura Pilotto persegue lo sviluppo di un’azienda sostenibile: utilizzare le risorse per il bene comune, prendersi cura del territorio e della comunità. Nel corso degli anni, il suo operato si è contraddistinto nel settore abbigliamento per professionalità ed esperienza nel ripristino dei capi, offrendo un ampio spettro di servizi in molteplici aree produttive e collaborando con eccellenze del Made in Italy.



