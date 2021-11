Uomo nudo trovato (vivo) nel muro di un teatro. L'ultimo mistero di New York

Un uomo senza vestiti scoperto (vivo) dalla polizia di New York nelle mura di un teatro dopo che qualcuno l'aveva sentito urlare

08 novembre 2021

Uomo nudo e vivo dentro il muro salvato dai vigili del fuoco di New York. Non è una scena di CSI, ma cronaca vera.

Cosa è successo? Lo scorso venerdì 5 novembre, i pompieri sono intervenuti in un teatro dopo una segnalazione: qualcuno aveva sentito nitide grida di aiuto e suoni provenienti dal muro confinante con un appartamento. Giunti sul luogo, i soccorritori hanno tagliato le pareti, hanno recuperato l’uomo completamente nudo e lo hanno portato in ospedale per accertamenti.

E’ stato lo stesso Syracuse Fire Department, sulla sua pagina Facebook, a scrivere: “Si ritiene che la persona, un maschio adulto, sia entrata in teatro 2-3 giorni fa. Non è chiaro come abbia fatto esattamente ad accedere all’area dietro il muro”.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe rimasto bloccato nel vespaio per almeno due giorni dopo una caduta all’interno del muro dei bagni maschili. Il regista Mike Intaglietta, intervistato dal giornale Syracuse.com, ha riferito che lo avevano visto girare nel teatro, forse in cerca di riparo dalle fredde temperature, ma poi lo hanno perso di vista e hanno pensato fosse andato via. Invece era “sepolto vivo”.

John Kane, vicecapo dei vigili del fuoco di Syracuse, ha precisato che l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, soffrirebbe di una malattia mentale. Non ci sarebbero accuse nei suoi confronti.

