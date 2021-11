Ciclo e assorbenti troppo cari: Francesca Michielin sbotta sui social. Ma fa male i conti

07 novembre 2021 a

Francesca Michielin, compagna di duetti di Fedez, scatena migliaia di donne contro il caro assorbenti. A lei piace una marca sola, che è la più cara, e si lamenta che costi così, paragonandola ai beni di lusso. Lo fa per una doppia ignoranza. Primo, l'attuale tassazione sugli assorbenti è con l'Iva al 22%, che non è l'aliquota dei beni di lusso. Ma l'aliquota ordinaria per la stragrande maggioranza dei beni. Secondo: la manovra di Draghi porta l'aliquota dal 22 al 10%, che è quella su generi alimentari di comune uso come frutta, verdura, latte e uova. Ma non è che cambi molto alla cantante: invece di 15 euro ne pagherebbe 12,87 al mese. Se proprio non fosse tassato il bene ne pagherebbe 11,7 al mese. Cifre che a lei sembrano alte comunque. E si prende l'indignazione di molti che rispondono, che immaginano come la Michielin non sia costretta ad andare avanti con il reddito di cittadinanza...

“E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono). Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no? Non ditemi ‘usa la coppetta’ o altro. io mi trovo bene solo così; my body my choice” il testo del messaggio su Twitter della cantante, che poi dopo le polemiche ha aggiunto: “Non ho parole. Anziché aprire un dibattito sulla tassazione sugli assorbenti, sul fatto che non sono un lusso, mi devo ritrovare a leggere consigli su quali assorbenti usare. Non scelgo io che flusso avere ognunə deve sentirsi a proprio agio, beccarmi la paternale anche no”.

E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono). Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no? — Francesca Michielin (@francescacheeks) November 7, 2021

