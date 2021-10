Elisa Isoardi, ecco per chi batte il suo cuore. La foto che spiazza i fan

29 ottobre 2021 a

Chi c'è nel cuore di Elisa Isoardi? La bella conduttrice tv ha preso una pausa dalla televisione ed è uscita dai radar delle pagine delle riviste di gossip. Su Instagram, invece, costruisce giorno dopo giorno un rapporto sempre più stretto con i tanti follower e ammiratori.

Uno scatto speciale è quello dedicato a Zenit, il cucciolo ce che le regala serenità e amore. Un cagnolino di razza barboncino toy di cui Elisa è innamorata pazza.

"Hai un amico in me

Un grande amico in me

Se la strada non è dritta

E ci sono duemila pericoli

Ti basti solo ricordare che

Che c'è un grande amico in me

Di più di un amico in me", scrive al isoardi sul social citando le parole del brano di Riccardo Cocciante "Un amico in me" tratto dalla colonna sonora di “Toy Story”.

