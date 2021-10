Boro Boro e tanti vip: l'imprenditore Diego Granese brinda per il compleanno a Milano

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

Quasi tutti i vip della Milano che conta presenti al Party stellare organizzato da Diego Granese, l'imprenditore milanese che è uno dei punti fermi a Dubai dove si occupa di internazionalizzazione. Compie gli anni e brinda con un po' di amici. "Tutti con il Green pass", precisa. "Sono stato uno dei primi a vaccinarmi lo scorso anno a Dubai, credo nell'efficacia e nell'importanza del vaccino", racconta a Libero nel corso di una lunga telefonata. Tra gli invitati anche il suo amico Francesco Riviera, che si occupa di marketing on line ed imprenditoria digitale. Tanti i vip presenti: Stephanie Bellarte, Elena Nicole Pasqualotti, Boro Boro o Antonella Fiordelisi.

Lo scorso anno Granese era finito nel vortice della cronaca rosa per una presunta storia lampo con Maria Laura De Vitiis, ex di Paolo Brosio. Tutto, però, è finito in una bolla di sapone e Granese si è concentrato solo sul lavoro: nuovi business e viaggi all'estero. La sua storia imprenditoriale inizia a 18 anni quando, dopo una breve esperienza come personal trainer, si dedica all'imprenditoria decidendo di aprire una palestra a Milano. Poi, pian piano, arrivano le prime soddisfazioni professionali e quindi gli investimenti.

Oggi, tra le varie attività, è membro del Cda di AVIVA WINES, una realtà molto affermata nel settore del bevegare che produce spumanti colorati e che nel corso del 2019 hanno occupato il podio su Amazon classificandosi come best seller. Granse si occupa anche di formazione ed è business coaching di alto livello. Poi è attualmente impegnato nel sociale con opere di volontariato, è ex socio Rotaract e donatore Avis. A Dubai, dove è residente per motivi di lavoro, si occupa di internazionalizzazione ed è diventato un punto di riferimento per molti imprenditori.

